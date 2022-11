Zoveel lijken de Polestar 3 en Volvo EX90 op elkaar

Dat de Volvo EX90 en Polestar 3 minder van elkaar afwijken dan de verschillende merknamen doen vermoeden, heeft minstens één duidelijke oorzaak. De twee delen hun SPA2-platform, een geheel nieuwe EV-basis van Volvo/Geely. Dat is zonder meer aan te passen voor auto's in verschillende segmenten, maar in dit geval hebben we te maken met twee auto's die in vergelijkbare delen van de markt opereren. De 3 en EX90 delen dan ook hun wielbasis van 2,99 meter. Dat de Polestar wel als sportiever model in de markt wordt gezet, blijkt als we naar de overige afmetingen kijken: hij is 14 centimeter korter en 13 centimeter lager dan de Volvo EX90. Dat zorgt niet alleen voor dynamischer verhoudingen, maar ook voor minder gewicht: de Polestar 3 weegt ruim 200 kg minder dan de EX90, die een niet misselijke 2.818 kg in de schaal legt.

Dashboard-dubbelgangers

Hoewel de wielbasis hetzelfde is, maakten Polestar en Volvo wel degelijk zeer verschillende koetsen voor de twee. De Volvo oogt met zijn hoge achterkant en raampartij vrij log, terwijl de Polestar met zijn aflopende daklijn, speels oplopende raamlijn en hoge, contrasterend gekleurde dorpels best rank voor de dag komt. Aan enkele losse ontwerpelementen kun je de familiebanden tussen Volvo en het van de Zweden losgeweekte Polestar echter nog prima herkennen. Zo is de globale vorm van de koplampen hetzelfde en kennen beide auto's achterlichten met ook horizontale lijnen die de 'schouders' van de koets als het ware naar buiten duwen. Nog een detail: de twee lijken hun in de koets verzinkende portiergrepen te delen.

Neem je die ter hand en stap je in, dan tref je in de EX90 een interieur dat wel heel sterk op dat van de Polestar 3 lijkt. Het stuur, de middenconsole tussen de voorstoelen, de twee schermen, de bedieningselementen: ze zijn allemaal precies hetzelfde vormgegeven. Ook de indeling van het dashboard komt overeen, al kent de EX90 een lijn die onder het centrale scherm door buigt, waar die lijn in de Polestar 3 recht achter het scherm langs loopt. De stoelen lijken in beide auto's evengoed hetzelfde te zijn, al kunnen we ons voorstellen dat ze in de Volvo EX90 wat hoger zijn geplaatst. Daarbij bekleedt Polestar ze naar wens met leer, Volvo niet.

Flink meer ruimte in de Volvo

De Volvo is – zoals genoemd – in zijn geheel wat groter, wat zijn laadruimte ten goede komt. Niet alleen kun je er (optioneel) twee personen meer in kwijt, ook kan er heel wat meer bagage mee. Achter de tweede zitrij gaat gaat in de Volvo 655 liter, in de Polestar is dat 484 liter. Met alles plat gaat er respectievelijk 1.915 en 1.411 liter in. Ook is de frunk van de Volvo 5 liter groter dan het 32 liter metende exemplaar in de Polestar.

Waar we bij de laadruimte aanzienlijke verschillen vinden, vinden we die bij de laadsnelheid niet. Inderdaad: door naar de techniek. Dat is een vlak waarop de Volvo EX90 en Polestar 3 weer veel overeenkomsten tonen, wat gezien het gedeelde platform niet verwonderlijk is. Beide auto's hebben – onafhankelijk van de uitvoering – 107 kWh netto-accucapaciteit en kunnen met tot 250 kW laden. Ook zijn beide als Performance en als niet-Performance te krijgen. De snellere versies hebben in allebei de gevallen twee elektromotoren die gecombineerd 517 pk en 910 Nm produceren. De 'reguliere' varianten verschillen wel: de Volvo EX90 heeft zonder Performance-label 408 pk en 770 Nm, tegenover 489 pk en 840 Nm voor de reguliere Polestar 3. De prestatiecijfers van beide auto's vind je in onderstaande tabel.

Model Topsnelheid 0-100-sprint Rijbereik Volvo EX90 Performance 180 km/h 4,9 s 580 km Volvo EX90 180 km/h 5,9 s 585 km Polestar 3 Performance 210 km/h 4,7 s 560 km Polestar 3 210 km/h 5,0 s 610 km

Wat opvalt: de Performance-versie van de Polestar komt een stuk minder ver dan de niet-Performance-versie, terwijl er bij de Volvo maar weinig verschil zit tussen het bereik van de twee uitvoeringen. En dat terwijl bij de Volvo het verschil in sprinttijden tussen wel- en niet-Performance-versie juist wel een stuk groter is. De reguliere EX90 sprint beduidend langzamer en komt slechts iets verder, de reguliere Polestar 3 sprint maar iets langzamer en komt juist een stuk verder. Beide auto's mogen overigens tot 2.200 kg trekken.

Beschikbaarheid en prijs

Aangekomen bij de prijsvoering vinden we de laatste verschillen. De EX90 is er aanvankelijk alleen als rijk uitgeruste Ultra-uitvoering. Die kost €102.495 of €107.495 als je voor de Performance-uitvoering kiest. Ook de Polestar 3 komt als eerste beschikbaar in rijker – maar vermoedelijk minder rijk dan de EX90 Ultra – uitgeruste uitvoeringen en kost vanaf €89.900. De Performance-versie kost €6.600 extra, dus €96.500. Daarmee is de Volvo EX90 een stukje duurder dan de Polestar 3, maar hij biedt dan ook behoorlijk wat extra ruimte en is aanvankelijk altijd compleet uitgerust. De Polestar is een betere optie voor wie niet zó veel ruimte nodig heeft en weet daarbij een dynamischer karakter en een meer onderscheidend uiterlijk te bieden.

Welke van de twee de laatste punten pakt en eerder beschikbaar is, kunnen we je helaas niet vertellen. In principe moet de EX90 op de wegen verschijnen vóór de Polestar 3 dat doet, maar als je nu een EX90 samenstelt, is de weergegeven levertijd 16 tot 18 maanden. De Polestar 3 is volgens de planning vanaf het najaar van 2023 beschikbaar, maar of dat wel gaat lukken? Die auto zal in elk geval in zowel de VS als China van de band rollen, terwijl de EX90 alleen in de VS wordt gebouwd. Misschien dat dat de Polestar helpt.