Soros koopt zich voor miljarden in bij Rivian

Met de investering is Soros een van de prominentste investeerders in de Amerikaanse automaker. Rivian is voor 20 procent in handen van Amazon. De start-up levert op den duur zo'n 100.000 elektrische bestelbusjes aan Amazon. Die levering laat nog wel even op zich wachten, omdat het bedrijf vorig jaar nog geen twaalfhonderd voertuigen kon produceren. Rivian had, net als veel andere automakers, last van de problemen in de toeleveringsketen. Hierdoor konden bijvoorbeeld minder onderdelen worden geleverd. Desondanks haalde Rivian bij een beursgang eind vorig jaar wel miljarden op. Rivian schrijft nog wel rode cijfers, niet gek nu het nog in de opstartfase zit.

Rivian is in gesprek met VDL Nedcar over de productie van auto's in Limburg, meldde de Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) in december. Voor de samenwerking is volgens VDL Nedcar een nieuwe fabricagehal nodig, waarvoor een groot deel van het Sterrebos moet worden gekapt. Dit leidde de afgelopen weken tot acties van milieuactivisten, die zich aan bomen ketenden om de kap tegen te houden. De milieuactivisten zijn inmiddels verwijderd, maar vrijdag kwam er een nieuw probleem bij voor VDL Nedcar: in een van de bomen werd een bosuil met een nest aangetroffen. De bosuil is een beschermde diersoort, waardoor de boom in kwestie en andere bomen binnen een straal van 75 meter overeind moesten blijven. Of dit voor problemen zorgt bij de bouw van de nieuwe fabricagehal is niet bekend.