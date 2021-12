Rivian maakt eerste kwartaalcijfers bekend

Het is de eerste keer dat Rivian als beursgenoteerd bedrijf met cijfers naar buiten komt. In november kreeg de pick-upfabrikant een notering op Wall Street, waarmee de start-up een behoorlijke sloot geld binnen harkte: omgerekend zo'n €10,3 miljard. Bovendien was Rivian opeens meer waard dan de gevestigde Amerikaanse fabrikanten Ford en General Motors. Zwarte cijfers draait Rivian alleen nog niet. Het afgelopen kwartaal moest men een nettoverlies van $1,2 miljard, omgerekend ruim €1 miljard, wegschrijven. De omzet bedroeg omgerekend slechts €882 miljoen. Die lage omzet komt vooral omdat Rivian de productie van de R1T en R1S nog op gang moet brengen. Dat proces vergt nu eenmaal de nodige investeringen. Daarnaast heeft Rivian nog een mega-order van 100.000 busjes voor Amazon open staan.

De R1T en R1S rollen inmiddels wel van de band, maar nog niet in een heel hoog tempo. Rivian had het doel om voor het einde van dit jaar 1.200 exemplaren op de weg te zetten, maar geeft bij de publicatie van de kwartaalcijfers aan dat het uiteindelijke aantal geproduceerde auto's waarschijnlijk 'enkele honderden exemplaren' lager komt te liggen. Topman R.J. Scaringe geeft in een toelichting aan dat Rivian worstelt met het verhogen van de productie. Dat een hogere productie niet direct garant hoeft te staan voor winst, bewijst Tesla wel. In feite zit Scaringe nu in hetzelfde schuitje als Elon Musk een aantal jaar geleden nog zat. Het is dus nog afwachten of en zo ja wanneer Rivian voor het eerst zwarte cijfers kan laten zien.

Nieuwe fabrieken

Rivian blijft voorlopig volop investeren in de opbouw. De start-up gaat een nieuwe, omgerekend €4,4 miljard kostende fabriek bouwen in de Amerikaanse staat Georgia. Vanaf 2024 moet daar de productie van start gaan. De maximale productiecapaciteit van de fabriek komt op 400.000 auto's per jaar te liggen en het complex moet werk gaan bieden aan meer dan 7.500 mensen. Momenteel heeft Rivian alleen een fabriek in Illinois, waarvan het de productiecapaciteit wil uitbreiden van 150.000 naar 200.000 auto's per jaar. Rivian kijkt ondertussen ook naar mogelijkheden voor een productielijn in Europa. Mogelijk is VDL Nedcar daarvoor een kanshebber.