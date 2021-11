Rivian haalt miljarden op

De ambitieuze nieuwe Amerikaanse fabrikant Rivian heeft met zijn beursgang in New York meer dan €10 miljard opgehaald. Fors boven verwachting, het bedrijf mikte aanvankelijk namelijk op een kapitaalinjectie van zo'n €7 miljard.

Rivian is een jonge Amerikaanse fabrikant die elektrische SUV's en pick-ups gaat maken. In tegenstelling tot veel nieuwe ambitieuze start-ups is het Rivian wel gelukt vertrouwen te winnen. Zo heeft Amazon een aandeel van 20 procent in het bedrijf. Met de beursgang op Wall Street in New York heeft Rivian maar liefst 11,9 miljard dollar opgehaald, omgerekend zo'n €10,3 miljard.

Het in 2009 uit de grond gestampte bedrijf wist in februari 700 miljoen dollar binnen te hengelen van Amazon en sleepte datzelfde jaar 500 miljoen dollar binnen van Ford. Ook stapte Cox Automotive twee jaar geleden in met een bedrag van 350 miljoen dollar. Amazon heeft een order van 100.000 elektrische bestelbussen bij Rivian staan. Voor de consument heeft Rivian de R1T en R1S op de planken liggen. Rivian heeft ook plannen om de Europese markt aan te vallen.