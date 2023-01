Honda en Sony hopen klant tien jaar in dezelfde auto te houden

Honda en Sony willen gezamenlijk de markt voor elektrische auto's bestormen met Afeela. Dat avontuur begint in 2025 goed en wel, als het eerste model op de markt komt. Afeela hoopt klanten vanaf dan heel lang in dezelfde auto te kunnen houden.

Honda is op het gebied van elektrische auto's nog een relatief kleine speler en voor techgigant Sony is het al helemaal onontgonnen terrein. De twee Japanse bedrijven bundelen hun krachten in Afeela om daarin verandering te brengen. Onlangs presenteerde Afeela zijn eerste concrete studiemodel, een toepasselijk Prototype genaamde aalgladde elektrische auto die duidelijk de Mercedes-Benz EQE en Tesla Model 3 op de korrel heeft. Hoe wil Afeela zich precies gaan onderscheiden? Nou, onder meer door de modellen heel lang up-to-date te houden. Dat blijkt wel uit een bijzondere ambitie die Sony Honda Mobility-topman Yasuhide Mizuno uitspreekt in gesprek met onder meer Automotive News.

Volgens Mizuno is het doel van Afeela om klanten tot wel tien jaar in dezelfde auto te houden. Iets concreter; het wil tienjarige lease- c.q. abonnementscontracten aan gaan bieden. "Het is traditie om elke drie of vijf jaar een auto te vervangen. Maar nu wacht er een grote verandering. Dit model zullen we constant updaten, waarmee we proberen om klanten de auto vijf tot tien jaar te laten gebruiken." Volgens Mizuno krijgen klanten de optie om nieuwe updates te installeren en het leasebedrag gelijk te houden, of updates af te slaan in ruil voor een lager leasetarief. Ongetwijfeld hangt er ook een gereduceerd tarief aan een langere leaseperiode.

Om de auto werkelijk zo lang interessant te houden, is grote rekenkracht nodig. In een tijdspanne van tien jaar komen er, zeker in het huidige tempo, immers technologieën bij die alsmaar meer vragen van de software en chips. Afeela wil daarom zijn modellen voorzien van een enorm krachtige chip. Voor de techliefhebbers; we hebben het dan over een chip van Qualcomm die goed is voor 800 TOPS (800 biljoen handelingen per seconde). Dat moet onder meer mogelijk maken dat Afeela's autonoom kunnen gaan rijden als de wet dat toe gaat laten. Daarvoor rust Afeela de auto's ook alvast uit met de benodigde sensoren en ook met Lidar-technologie.

Zoals gezegd introduceert Afeela in 2025 zijn eerste model, een productieversie van de Prototype. Volgens Mizuno wordt er al nagedacht over een tweede en zelfs derde model. Het is nog niet bekend of en wanneer Afeela ook naar Europa komt.

