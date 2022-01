Sony gaat elektrische auto's maken en toont twee concepts

De kogel is door de kerk: ook techfabrikant Sony gaat de markt van elektrische auto's betreden. Het bedrijf laat tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas direct twee studiemodellen zien: de Vision-S 01 en de Vision-S 02.

Sony liet twee jaar geleden tijdens de CES al de Vision-S zien, een studiemodel dat een vooruitblik leek op een eerste auto van het bedrijf. Kort daarop maakte Sony duidelijk dat het geen plannen had om daadwerkelijk auto's te gaan bouwen, maar daar komt het nu op terug. Sony richt in de lente van dit jaar namelijk Sony Mobility op, een tak van het bedrijf waarmee Sony de EV-markt wil betreden.

In Las Vegas laat Sony de Vision-S 01 en de Vision S-02 zien. De Vision-S 01 is een herziene versie van de Vision S van twee jaar geleden. De Vision-S 02 is een meer SUV-achtige afgeleide daarvan. De twee modellen delen hun platform met elkaar.

De Vision-S 01 is 4,9 meter lang en heeft een wielbasis van een riante 3,03 meter. De vierzitter met een sterk aflopende daklijn is dankzij twee elektromotoren van elk 272 pk vierwielaangedreven en moet in 4,8 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h kunnen jagen. Zijn topsnelheid: 240 km/h. Informatie over het accupakket deelt Sony vooralsnog niet. SUV-broer Vision-S 02 deelt zijn lengte en wielbasis met de Vision-S 01, maar is uiteraard een stuk hoger. Deze vierzitter, maar ook als zevenzitter voorziene SUV-achtige, heeft eveneens twee elk 272 pk sterke elektromotoren en moet een snelheid van 180 km/h kunnen halen.

Het platform van het tweetal is volgens Sony niet gebaseerd op dat van een ander bedrijf en zou geschikt zijn voor sedans, SUV's en MPV's. Natuurlijk propt Sony de auto's vol met displays, slimme software en 5G-connectiviteit. Het tweetal is uitgerust met lidar-sensoren en talloze camera's en sensoren en moeten autonoom (niveau 2+) hun weg door het verkeer kunnen vinden. Sony zegt de auto's in Europa al op de openbare weg te testen. Het conceptuele tweetal oogt zowel vanbinnen als vanbuiten opvallend productierijp. Het is nog niet bekend wanneer en waar Sony de modellen op de markt brengt. Dit jaar gaat dat in ieder geval niet gebeuren.