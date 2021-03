Nieuwe compacte EV van Volkswagen en JAC

AutoWeek spiekt graag over de grens om te zien wat aldaar te koop is. We komen uit in China, waar een in theorie heel interessant nieuw elektrische model is gepresenteerd. We maken kennis met de Sol E10X, een auto van het samenwerkingsverband van Volkswagen en de Chinese autobouwer JAC.

Volkswagen en de Chinese fabrikant JAC Motors stampten in 2018 een nieuw merk uit de grond: Sol. Sol is een relatief nieuw merk dat voornamelijk bestaande modellen van JAC van eigen beeldmerken en aangepaste frontjes en kontjes voorziet. De elektrische E20X was de eerstgeborene van Sol, een auto met een Seat-achtig snuitje die gewoon was gebaseerd op de iEV7S van JAC. Inmiddels heeft Sol meer modellen in het gamma en daar komt nu een nieuwe compacte EV bij: de E10X.

Net als de rest van de modellen van Sol is ook de E10X in feite gewoon een bestaand model van JAC. Onderhuids is de E10X namelijk de JAC iEV6E, een net geen 3,7 meter lange compacte elektrische hatchback. Wel geeft Sol die zijn E10X een meer eigen vormgeving. Sterker nog, er zijn net als bij de E20X sterke invloeden van Volkswagen in waar te nemen. Zeg nou zelf, die invulling van de voorbumper vertoont enige gelijkenissen met die van auto's als de Up en de zwarte strook tussen de koplampen doet bijna ID-achtig aan. Sol geeft de E10X een achterbumper die net als het exemplaar voorop kenmerkende zwarte kunststof strips geeft en vult de ruimte naast de kentekenplaat op met een jolig ogend motiefje. De achterlichten van de Sol E10X zijn overigens ook compleet anders dan die van de JAC waar -ie zijn basis mee deelt.

Dan de specificaties. De 3,65 meter lange Sol E10X komt beschikbaar met drie verschillende aandrijflijnen. De basisversie heeft een 15 kWh klein accupakket die het EV'tje een actieradius geeft van 150 kilometer. Let wel, dat is volgens de niet erg nauwkeurige NEDC-methode gemeten. De elektromotor van deze instapper is 41 pk en 95 Nm sterk. De middelste variant heeft een 19,7 kWh accu, een exemplaar dat de Sol E10X een actieradius van 200 kilometer. De elektromotor van deze versie is identiek aan die van de instapper. Dat geldt niet voor de topversies. Die krijgen namelijk een 61 pk en 150 Nm sterke elektromotor, een unit die ook nog eens is gekoppeld aan een groter accupakket met een capaciteit van 30,2 kWh. Deze duurste variant komt volgens Sol 302 kilometer ver op een volle accu. De topsnelheid van alle E10X's is vastgesteld op 102 km/h. De versies met 30,2 kWh accu bieden daarnaast plek aan vijf in plaats van vier inzittenden en hebben naast schijfremmen voor ook schrijven achter. De twee minder bedeelde versies moeten het achter met trommels doen. Meer verwennerij in de topversies: deze hebben niet alleen een 6,2-inch digitaal instrumentarium, maar ook een 10,25-inch groot multimediascherm.

De vanafprijs van de Sol E10X ligt in China op omgerekend €5.150. De versie met 19,7 kWh accu wisselt er vanaf omgerekend €6.055 van eigenaar en voor de smaak met de 30,2 kWh accu wil Sol minimaal zo'n €9.025 ontvangen.

Hoewel Sol zijn leven begon als joint-venture waarbij zowel JAC als Volkswagen 50 procent van de aandelen in handen hadden, heeft Volkswagen sinds medio vorig jaar - na een investering van 1 miljard euro - een meerderheidsbelang van 75 procent in het samenwerkingsverband. Of dat de deur op een kier zet voor de mogelijke komst van goedkope instap-EV's naar de Europese markt, is niet helemaal helder. Zeg echter nooit nooit.