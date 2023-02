'Sneller van autobezit naar auto-abonnement'

Willen we geen eigen auto meer voor de deur, maar liever eentje die we maandelijks betalen en uiteindelijk weer moeten inleveren? LeasePlan zegt dat deze verschuiving gaande is en zelfs versnelt.

Zijn we hard op weg naar een maatschappij waarin particulier autobezit verdwijnt? Sommigen lijken erop te hopen en/of schetsen het als een realistisch toekomstbeeld. Ook bij LeasePlan ziet men een verschuiving. Bij de presentatie van de jaarcijfers van 2022 stelt CEO Tex Gunning: "Sterke groei werd gerealiseerd in alle segmenten terwijl de verschuiving van autobezit naar auto-abonnementen bleef versnellen. De acceptatie van elektrische auto's in heel Europa zorgt voor een versnelling van de auto-abonnemententrend." LeasePlan breidde afgelopen jaar zijn leasevloot met 7 procent uit.

Is het werkelijk zo dat particulier autobezit op zijn retour is, of is het enigszins wishful thinking van een bedrijf dat daar financieel belang bij heeft? Cijfers van het CBS en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) laten de verschuiving nog niet duidelijk zien. In 2022 groeide het totale particuliere wagenpark in Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek met 1,6 procent. Volgens de VNA groeide het aantal auto's met een private-leaseconstructie met eenzelfde percentage. Onlangs bleek uit onderzoek van Greenwheels dat in ieder geval 40 procent van de Nederlandse autobezitters de eigen auto alleen opgeeft als hij of zij zelf niet meer in staat is om te rijden.

Nog altijd is met ruim 7,8 miljoen stuks het gros van de personenauto's (88,4 procent) in particulier bezit. Private-leaseauto's zijn goed voor zo'n 3 procent van de particulier gereden auto's. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid schetste een jaar geleden de verwachting dat autobezit de komende jaren alsmaar verder toeneemt. Mogelijk doet de komst van kilometerheffing ook nog een duit in het zakje.