Smart ForFour Brabus (2006) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Een Smart die bijna 430 pk sterk is? Het klinkt eigenlijk te absurd voor woorden, maar Brabus maakt het mogelijk met de volledig elektrische Smart #1. In die uitmonstering heeft de #1 al helemaal vrijwel niets meer van doen met het 'oude Smart'. Toch is er weldegelijk een soort spirituele voorganger van dat knotsgekke elektrokanon. De Smart #1 is immers niet de eerste forsere Smart met vier deuren. Dat was de Forfour. Dat was weliswaar een veel bescheidener auto dan de #1, maar indertijd was de Forfour best een afwijkend model naast de auto waarmee Smart 'groot' werd, de Fortwo (eerder City-Coupé). Ook van de Forfour was er een heuse Brabus-versie. We hebben er zo eentje opgedoken uit het AutoWeek-occasionaanbod.

Qua formaat was de Smart Forfour beduidend minder extreem dan de #1 en ook de Brabus-behandeling was op het eerste gezicht wat subtieler. Waar de Smart #1 dankzij Brabus een vermogenssprong van maar liefst 156 pk maakt, was de Brabus-versie van de Forfour 'slechts' 68 pk sterker dan het origineel. In verhouding tot het oorspronkelijke vermogen van 109 pk van de van Mitsubishi afkomstige 1.5 was het echter wél een grote stap. Het vermogen groeide dankzij het monteren van een turbo immers met 62 procent, waar de #1 Brabus 57 procent sterker is dan gewoonlijk. Ook in 2005 stond Brabus bij Smart dus al garant voor een serieuze krachtkuur.

Het maakte van de grotendeels op de Mitsubishi Colt gebaseerde Smart Forfour een bijzonder vlotte auto. 0 naar 100 km/h nam nog maar 6,9 seconden in beslag (in plaats van 9,8 s.) en de topsnelheid ging van 190 km/h naar 221 km/h. Zo'n Smart Forfour Brabus kun je wat dat betreft met recht een beetje een vergeten hot hatchback noemen. Brabus hield het uiteraard niet bij alleen technische veranderingen. Zo werd de Forfour Brabus onder meer voorzien van 17-inch lichtmetalen wielen, een sportonderstel, grotere voorspoiler, en verchroomde uitlaateinden. Ook stond de auto wat lager op z'n wielen. In het interieur trof je sportievere stoelen, een aangepast instrumentarium met Brabus-logo's en een met leer bekleed stuurwiel. Mocht je dan nog niet doorhebben dat er geen reguliere Forfour stond, dan zorgden de diverse Brabus-logo's rondom en in de auto daar wel voor.

Al met al maakte het van de Forfour een bijzonder ding, al kon het niet voorkomen dat de Forfour toch een beetje een teleurstellend verhaal werd voor Smart. Er zijn er dan ook niet veel meer van en zeker een Brabus-versie loop je niet zomaar tegen het lijf. Gezien de prestaties en de zeldzaamheid, is de vraagprijs van €5.250 best te begrijpen. Voor dat geld haal je misschien niet de meest aantrekkelijke auto uit die prijsklasse in huis, maar wel eentje waarmee je mensen behoorlijk kunt verrassen als je het gaspedaal intrapt.