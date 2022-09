Skoda Tudor: de Superb Coupé die nooit kwam

Aan het begin van dit decennium was het Skoda-gamma behoorlijk beperkt. Skoda leverde alleen de Fabia en de Octavia, al voegde het merk daar in 2002 de Superb aan toe. De Superb is binnen de Skoda-gelederen best een eigenwijs model. Net als de Fabia en de Octavia deelde de Tsjech een deel van zijn genen met andere Volkswagen-producten, al was dat in het geval van Skoda's grootste model een Chinese Volkswagen. Kort door de bocht gezegd was het Skoda's versie van de in China leverbare verlengde Passat, al werd het in de D-stijl verwerkte achterste zijruitje van dat model bij de Superb geïntegreerd in de achterruit. De Superb werd vervolgens weer door Volkswagen overgenomen voor de Passat Lingye. Hier lees je meer over deze bijzondere wisselwerking. De eerste generatie Superb was per definitie een sedan en was dus niet als Combi verkrijgbaar, want die zou pas bij de tweede generatie komen. Wél speelde Skoda met het idee om met een coupé op basis van de Superb te komen.

In 2002 presenteerde Skoda tijdens de Autosalon van Genève de Tudor, een warm ontvangen designstudie die liet zien hoe Skoda het met een luxueuze coupé nog hogerop zou kunnen zoeken. Helaas gaf Skoda al snel te kennen dat het geen concrete productieplannen had, maar dat maakt de concept-car niet minder interessant. De Tudor stond namelijk op basis van de kakelverse Superb en het was dan ook niet verwonderlijk dat de rode coupé zijn neus en interieur met dat topmodel deelde, al vond je ook in het interieur diverse nieuwe details. De toerenteller en de snelheidsmeter waren misschien wel de opvallendste elementen. Net als in het instrumentarium van de toen actuele eerste generatie Lexus IS vond je in de Superb namelijk klokken in 'horlogestijl'.

Onder de kap van de Skoda Tudor - die overigens was vernoemd naar de 1101 en 1102 die de Tsjechen van de jaren veertig tot begin jaren vijftig produceerde - lag de dikste V6 die Skoda in de Superb kon leveren: de 2.8-V6 die 193 pk via een handgeschakelde bak naar de voorwielen stuurde. De Tudor bleef bij een vingeroefening en dus hebben we nooit een Superb Coupé gezien. Wel wisselde de samenstelling van het Superb-gamma door de jaren heen. Zo was de eerste Superb er zoals gezegd alleen als sedan, maar was de tweede er ook als sedan. Naast die Superb Combi leverde Skoda de bekende vijfdeurs, al was dat dankzij zijn TwinDoor-achterklep óók een vierdeurs sedan. De huidige derde generatie is er als vijfdeurs liftback en als Combi. Niet lang na de introductie van de Superb zou Skoda zijn modellengamma overigens nog uitbreiden met de Roomster en de Yeti. Daarmee werd het aanbod een stuk lijviger.