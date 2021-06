Skoda: drie nieuwe EV's tot 2030

Skoda-topman Thomas Schäfer presenteert donderdag in Praag de toekomststrategie van het merk.. Enkele kernpunten: minimaal het vijfde merk van Europa worden, Europees merk nummer een in drie groeilanden én minimaal drie gloednieuwe EV's onder de Enyaq iV.

Next Level - Skoda Strategy 2030: dat is de volledige naam van het vandaag gepresenteerde plan en dan weten we meteen wanneer het allemaal werkelijkheid moet zijn. Afgelopen jaar stond Skoda op de achtste plaats van de Europese merkenparade en dat betekent dat ze ten opzichte van die lijst in elk geval Toyota, Ford en BMW moeten inhalen. Om dat te bereiken zal Skoda met name de positie in de instapsegmenten verstevigen, een pad waarop de nieuwe Fabia een eerste stap is.

Uiteraard speelt de transitie in deze ambities een belangrijke rol. Tegen het einde van dit decennium hebben we kennis mogen maken met minstens drie nieuwe elektrische modellen, die allemaal zowel in prijs als afmetingen onder de Enyaq iV vallen. Wanneer die er allemaal zijn, moet tussen de 50 en 70 procent van alle verkochte Skoda's volledig elektrisch zijn.

Thuisland Tsjechië zal daar ook vruchten van plukken, voorspelt Schäfer. Het moet een hub worden op het gebied van elektromobiliteit. Alled rie de fabrieken (Mladá Boleslav, Kvasiny en Vrchlabí) zullen dan elektrische auto's en/of componenten daarvoor bouwen. Dat gebeurt nu al met de accu's voor de plug-in hybride versies van de Octavia iV, de Superb iV en PHEV's van andere merken binnen de Volkswagen Group. Volgend jaar wordt in Mladá Boleslav begonnen met de productie van accu's voor de Enyaq iV.

Dat alles biedt ruimte om de ambities rond emissies aan te scherpen. De uitstoot van het gamma moet in 2030 minder dan de helft zijn van afgelopen jaar en de fabrieken in zowel Tsjechië als India moeten dan CO2-neutraal produceren. In Vrchlabí is dat sinds eind vorig jaar al werkelijkheid, zegt Skoda. Transformatie vergt ook van de mensen het een en ander, dus heeft Skoda een klein half miljard euro gereserveerd voor opleiding en bijscholing. En nu we toch in HR-sferen zitten, goed nieuws voor de feministische medemens: in 2030 is een op de vier managers een vrouw.

Het Simply Clever-principe blijft een van de kernwaarden van het merk. Ook toekomstige Skoda's zullen eenvoudig en intuïtief te bedienen zijn, en dat geldt ook voor de diensten er omheen.

Ook buiten Europa heeft Skoda de lat hoog gelegd. In de groeimarkten Rusland, India en Noord-Afrika moet Skoda het grootste Europese merk worden.

Tenslotte wil Skoda ook op het gebied van winstgevendheid de leiding pakken met een verkooprendement van minimaal 8 procent. Dat moet lukken onder meer door processen te vereenvoudigen, bureaucratie te verminderen en de complexiteit van het aanbod te verminderen, wat onder meeer mogelijk wordt door de hogere flexibiliteit van elektrische platforms.

Na de presentatie sprak AutoWeek exclusief met Skoda's CEO Thomas Schäfer. Dat interview lees je binnenkort in AutoWeek.