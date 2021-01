Skoda Octavia RS iV toch naar Nederland

De Skoda Octavia RS iV komt toch naar Nederland! De sportieve plug-in hybride is per direct te bestellen vanaf net boven de € 40.000.

Lang leek het erop dat we hier in Nederland voortaan door het leven moesten zonder de sportieve topversie van de Skoda Octavia. De 245 pk sterke RS iV ging namelijk aan onze neus voorbij, konden we in september melden. Er waren volgens Skoda op dat moment geen plannen om 'm hier op de markt te brengen. Wat schetst onze verbazing: hij komt nu toch!

De Octavia RS iV put zijn kracht uit de bekende 1.4 TSI, die met een elektromotor samen zoals gezegd voor een systeemvermogen van 245 pk zorgt. Het maximumkoppel bedraagt 250 Nm, schakelen gaat met behulp van een zestraps DSG-automaat. Bekende cijfers? Dat kan kloppen, we kennen ze onder meer van de Volkswagen Golf GTE. In de Octavia is het goed voor een sprint naar 100 km/h die in 7,3 seconden achter de rug is. De topsnelheid bedraagt 225 km/h. Benut je liever de praktische voordelen van een plug-in hybride, dan kun je dankzij het 13 kWh-accupakket 60 km (WLTP) volledig elektrisch afleggen.

Uiteraard zorgen zaken onder meer 18-inch of 19-inch lichtmetaal, dikker bumperwerk, RS-logo's en extra donker getint glas ervoor dat het niet te missen is dat je een sportieve Octavia rijdt. In het interieur komt dat onder meer tot uiting in de sportstoelen, alcantara-afwerking rondom, rode stiksels en RS-logo's. Verder zorgen een sportonderstel en sportievere progressieve stuurbekrachtiging ervoor dat de Octavia RS ook scherper aanvoelt.

Nu de grote vraag; wat kost dit alles nu in Nederland? Vanaf € 42.390 krijg je de RS iV als hatchback mee naar huis. De Combi wordt leverbaar vanaf € 43.790. Bestellen kan direct, in maart worden de eerste exemplaren geleverd.