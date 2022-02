Skoda Fabia als sportief aangeklede Monte Carlo

De vorige generatie Skoda Fabia moest het zonder gespierde RS-variant doen en het is nog maar de vraag of de nieuwe Fabia een dergelijke sportieve uivoering krijgt. Wel komt er een sportief uitgedoste Skoda Fabia Monte Carlo. Die is nu aan de wereld voorgesteld.

Skoda laat de nieuwe Fabia kennismaken met de Monte Carlo-uitvoering, een sportief aangeklede smaak die in Fabia-land al sinds 2011 bestaat. Op extra spierkracht hoef je niet te rekenen, de Fabia Monte Carlo komt namelijk op de internationale markt met zowel de 80 pk sterke atmosferische MPI als met 95 pk en 110 pk sterke 1.0 TSI's en de 1.5 TSI met 150 pk.

De Monte Carlo-uitvoering is dan ook vooral een visueel feestje. Vanbuiten wordt de Fabia Monte Carlo overladen met zwarte details. We komen de zwarte accenten tegen in de grille, op de zijspiegelkappen, op de sideskirts en in de aangepaste voor- en achterbumpers. Skoda brengt daarnaast met zwarte details gedecoreerde wielen naar het model. Er zijn wielen in de maten 16-, 17- en 18-inch leverbaar. Natuurlijk kan een stel Monte Carlo-badges niet ontbreken. De merknaam Skoda is op de achterklep van de Fabia - je raadt het al - in het zwart uitgevoerd.

Het Monte Carlo-thema wordt ook in het interieur doorgezet. De Fabia Monte Carlo heeft sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, een driespaaks sportstuur, pedalen die ogen alsof ze van RVS zijn en een uitgebreide reeks rode accenten. Her en der plaatst Skoda sierstrips met carbon-look en onder meer de hendel van de handrem en het stuurwiel zijn met leer bekleed. Led-sfeerverlichting is standaard.

De vorige generatie Skoda Fabia was in Nederland ook in Monte Carlo-trim leverbaar. Of en wanneer de nieuwe Fabia Monte Carlo naar Nederland komt, is nog niet bekend.