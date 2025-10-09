Skoda Fabia 130 is snelste Fabia ooit
Maar nog geen RS
Een volbloed Skoda Fabia RS lijkt er niet meer te komen, maar deze Skoda Fabia 130 komt toch een klein beetje in de buurt.
De Skoda Fabia is nu al in zijn tweede generatie zonder RS-versie en dat zal sommigen ongetwijfeld teleurstellen. Er lijkt ook vooralsnog geen RS in het vat te zitten voor deze vierde Fabia, maar Skoda geeft 'm nu toch een beetje extra. Dit is de Skoda Fabia 130, een eerbetoon aan 130 jaar Skoda met een 130 kW sterke motor. Voor de goede orde; dat is 177 pk, toch mooi dik 60 pk meer dan de sterkste Fabia die in de Nederlandse prijslijsten staat. Het vermogen komt uit de 1.5 TSI waarmee de Fabia in andere markten wél leverbaar is, wij hebben enkel de 1.0 TSI.
De sterkere krachtbron maakt het mogelijk om in 7,4 seconden van 0 naar 100 km/h te speren. De topsnelheid ligt op 228 km/h en dat maakt het de snelste Skoda Fabia ooit. De laatste RS schopte het tot 224 km/h. Schakelen gaat met een zeventraps DSG, die bovendien speciaal is afgesteld voor nog wat sportiever rijgedrag. Skoda heeft de Fabia 130 bovendien een sportonderstel gegeven en de auto staat 15 mm lager dan normaal op speciaal 18-inch lichtmetaal. Uiteraard zijn er hier en daar ook 130-badges om je eraan te herinneren dat het om een speciale versie gaat. De uitrusting is gebaseerd op die van de Monte Carlo-uitvoering en er zijn onder meer een splitter, dakspoiler en 'diffuser' aanwezig.
Loopt het water je in de mond bij het zien van deze quasi-RS? Helaas hebben we van de Nederlandse importeur begrepen dat de Fabia 130 aan onze neus voorbij gaat. De relatief hoge bpm is de boosdoener.
