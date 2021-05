Nieuwe Skoda Fabia onthuld: ruimer en slimmer

Het Fabia-avontuur dat in 1999 startte is toe aan een nieuw hoofdstuk. Dit is de compleet nieuwe Skoda Fabia van de vierde generatie, een auto die in nagenoeg elke richting een stukje groeit ten opzichte van het huidige model. De nieuwe Skoda Fabia is dankzij de overstap naar het MQB A0-platform meer Polo dan hij in lange tijd is geweest. Vanaf november staat de nieuwe Fabia bij de Nederlandse dealers.

De Fabia is een belangrijk model voor Skoda. Sinds de introductie van de eerste generatie in 1999 heeft het merk er wereldwijd ruim 4,5 miljoen exemplaren van verkocht. Daarmee is het na de Octavia de best verkochte Skoda ooit. Ook in Nederland doet de Fabia het niet verkeerd. Hoewel de Fabia ook in de Nederlandse verkoopstatistieken de Octavia voor zich moet dulden, is de auto met 85.545 sinds 1999 verkochte exemplaren daarna de populairste Skoda ooit. Daar komt bij dat de Fabia - tot de inmiddels uit productie gegane Citigo een opvolger krijgt - het instapmodel van het merk is geworden. Er is Skoda dan ook veel aan gelegen om het Fabia-succes te verlengen en dus parkeert het de nieuwe vierde generatie van het model op een nieuw platform.

De nieuwe Skoda Fabia staat net als concerngenoten Volkswagen Polo, Seat Ibiza en Audi A1 op het modulaire MQB A0-platform, een welkome verandering. De uitgaande derde generatie Fabia staat namelijk op een met MQB-onderdelen gemoderniseerde versie van een in 2008 geïntroduceerde basis. Ook de Skoda Fabia is nu dus helemaal MQB en groeit bij z'n generatiewissel in vrijwel alle richtingen. De nieuwe Tsjech is 4,11 meter lang en dat maakt hem 11 centimeter langer dan z'n voorganger. Ook in de breedte dijt de Fabia uit, en wel met 5 centimeter tot 1,78 meter. Wel is de nieuwe Fabia ongeveer één centimeter lager geworden. Meer goed nieuws voor de interieurruimte: de wielbasis van de vierde Fabia is met 9,4 centimeter toegenomen tot 2,56 meter. Net zoals de Octavia een slag groter en ruimer is dan de Volkswagen Golf belooft de Fabia de Polo wat formaat betreft te overtreffen. De Polo is vijf centimeter korter en heeft een kleinere bagageruimte. De nieuwe Skoda Fabia slokt namelijk 380 liter op, 50 liter meer dan voorheen en zo'n 30 liter meer dan de Polo, die op 351 liter blijft steken. Gooi je de achterbank plat, dat kun je tot 1.190 liter aan spul in de nieuwe Fabia verstouwen.

Hoe de nieuwe Fabia zich verhoudt ten opzichte van de Scala? De Scala staat net als de Fabia op het MQB A0-platform, maar is met zijn lengte van 4,36 meter beduidend langer en dus ruimer dan de Fabia. Het verschil in formaat én materiaalgebruik, dat in de Scala volgens Skoda hoogwaardiger is, rechtvaardigt het bestaansrecht van de Scala.

Motoren

Het MQB A0-platform brengt natuurlijk bekende motoren met zich mee. In Nederland is de nieuwe Fabia in ieder geval te krijgen met 95 pk en 110 pk sterke 1.0 TSI's. Die 110 pk en 200 Nm sterke variant is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en is optioneel met een DSG7-automaat te krijgen. De 95 pk en 175 Nm krachtige 1.0 TSI stuurt z'n krachten altijd via een handgeschakelde vijfbak naar de voorwielen. Met de 110 pk sterke 1.0 TSI heeft de Fabia in 9,7 seconden (9,5 met DSG) een snelheid van 100 km/h op de klok. Z'n topsnelheid bedraagt 205 km/h. Het gemiddeld verbruik ligt volgens Skoda op 5,0 l/100 km (5,5 l/100 km met DSG). De 1.0 TSI met 95 pk heeft 10,6 tellen voor de 0-100-sprint nodig en verbruikt gemiddeld 5,1 l/100 km.

Dieselmotoren keren niet meer terug, al verdwenen die bij de in 2018 op de vorige Fabia doorgevoerde facelift al van de prijslijst. In bepaalde Europese markten komt de Fabia ook beschikbaar met een 65 pk sterke 1.0 MPI en met een 80 pk sterke variant van die turboloze motor. Een strepentrekker is de nieuwe Skoda met die MPI's natuurlijk niet. Met de 80 pk sterke variant heeft de Fabia 15 seconden nodig om de 100 km/h te bereiken. Ook zet Skoda een 150 pk sterke 1.5 TSI op de internationale leveringslijst, maar die machine wordt in Nederland vooralsnog niet in Nederland leverbaar. Met die 1.5 sprint de Fabia in 7,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid bedraagt 225 km/h.

Jiří Dytrych, Head of Product Line Small bij Skoda, zegt tegen AutoWeek dat een RS-versie vooralsnog niet in de planning zit. "In deze prijsklasse is het lastig om een dergelijk model te voeren. Dat heeft vooral te maken met wat de klant van de Fabia verwacht. We zouden er waarschijnlijk te kleine aantallen van verkopen om een RS-versie te kunnen rechtvaardigen." Daarmee lijkt de RS-versie van de tweede generatie Fabia, geleverd met een 180 pk sterke 1.4 TSI, vooralsnog de laatste compacte Tsjech met die befaamde tweelettercombinatie te blijven.

Ook zit er vooralsnog geen geëlektrificeerde Fabia in het vat. Ook niet met een mild-hybride aandrijflijn. "Mochten we de Fabia elektrificeren, dan zou de auto mild-hybride versies krijgen, maar daar zijn op dit moment geen plannen voor", zegt Martin Hrdlička, Head of Chassis & Powertrain Development ten overstaande van AutoWeek. De Fabia-klant verwacht volgens Skoda van de Fabia veel value for money en daar zou duurdere mild-hybride techniek voorlopig niet bij aansluiten. Overigens zijn ook de technisch aan de Fabia verwante Polo, Ibiza en A1 ook niet met mild-hybride techniek verkrijgbaar.

Design

Vanbuiten is de nieuwe Fabia helemaal Skoda 2021 en dat betekent dat de koplampen relatief hoog naast de grille een plek hebben gekregen. De koplampen zelf zijn een stuk platter dan voorheen en zijn bij bepaalde uitrustingsniveaus full-ledexemplaren. De achterlichten, ook optioneel full-led, lopen voortaan in de achterklep door. Een verschil met de uitgaande Fabia. Met z'n nieuwe verlichting loopt de Fabia netjes in de pas met auto's als de Kamiq en Scala. De cw-waarde is met 0,28 lager dan nu (0,32). Volgens Skoda is de Fabia daarmee het meest aerodynamische model in z'n klasse. De Fabia krijgt onder meer actieve koelopeningen in de voorbumper die het verbruik volgens Skoda met tot 0,2 l/100 km verlagen. Typisch Fabia: de scherp gelijnde C-stijl. Die heeft de generatiewissel overleefd. Afhankelijk van de gekozen versie staat de Fabia op 14- of 15-inch stalen wielen of op 15- tot 18-inch groot lichtmetaal.

Interieur en gadgets

In het interieur van de Skoda Fabia is de verwantschap met auto's als de Volkswagen Polo natuurlijk evident. Zo komt de plaatsing van de ventilatieroosters op de middenconsole en het bedieningselement van de klimaatregeling eronder volledig overeen met dat van de Polo en is ook de draaiknop waarmee je de verlichting bedient, links op het dashboard te vinden. Toch heeft Skoda heeft niet zomaar het dashboard uit de Polo getrokken om het ongewijzigd in de Fabia te schroeven, er is ook een boel helemaal 'eigen'. Zo heeft de Fabia speelser vormgegeven ronde ventilatieroosters op de hoeken van het dashboard en een eigen infotainmentdisplay dat meer los uit het dashboard steekt. Daar komt bij dat Skoda de Fabia uitrust met het tweespaaks en optioneel zelfs verwarmbaar stuurwiel dat het merk reeds in de Octavia introduceerde. Wie geen fan is van het tweespaaks exemplaar, kan opteren voor een sportstuur met drie spaken. Het infotainmentsysteem is in diverse smaken beschikbaar en heeft afhankelijk van de gekozen versie een diameter van 6-, 8-, of 9,2-inch. Voor het eerst is de Fabia te krijgen met Virtual Cockpit, een volledig digitaal instrumentarium met een diameter van 10,25-inch. Analoge klokken met ertussen een 3,5-inch informatiedisplay is echter standaard. Ook nieuw voor de Fabia: voorruitverwarming. Vanaf uitvoeringsniveau Ambition is de voorzijde van het dashboard met stof bekleed en vanaf de Style wordt het binnenste verder opgeleukt met sfeerverlichting. Daarnaast is de nieuwe Fabia voor het eerst met over twee zones gescheiden klimaatregeling leverbaar, compleet met uitstroomopeningen aan de achterkant van de middentunnel voor de achterpassagiers.

Onder de noemer Simply Clever voegt Skoda kleine slimmigheden aan zijn modellen toe. Zo heeft de nieuwe Skoda Fabia onder meer voorstoelen waarvan de rugleuningen plat kunnen, een usb-c-aansluiting in de binnenspiegel voor bijvoorbeeld een dashcam, leeslampjes voor- en achterin waarbij je de achterste voorin kunt bedienen, een verwijderbare bekerhouder en diverse slimme opbergcompartimenten. Meer slimmigheden komen in de vorm van een flexibel schot voor in de bagageruimte, een opbergvakje voor je smartphone aan de achterkant van de voorstoelen, uitneembare bekerhouders en een zonnescherm voor het optionele panoramadak dat onder de hoedenplank kan worden opgeborgen.

Natuurlijk profiteert Fabia-nummer-vier van de komst van nieuwe veiligheidssystemen. Zo is de nieuwe Tsjech voortaan onder meer leverbaar met Park Assist, Manoeuvre Assist en zelfs Travel Assist. Ook leverbaar zijn systemen als adaptieve cruisecontrol, Lane Assist en een aangescherpte versie van Side Assist. Ook nieuw voor de Fabia: verkeersbordherkenning.

Combi

Even leek de toekomst van de Fabia Combi wegens teruglopende populariteit van compacte stationwagens én de toevoeging van cross-over Kamiq aan het Skoda-gamma aan een zijden draadje te hangen. Maar er is goed nieuws: de Skoda Fabia Combi komt terug. Die nieuwe Fabia Combi staat echter pas voor 2023 op de kalender. Het belooft echter een bijzonder ruim model te worden. De bagageruimte van de huidige Fabia Combi, die in sommige markten nog een paar jaar mee mag, is met 530 liter namelijk al een fors groter dan die van de Kamiq (400 liter). Dat de Fabia Combi een vervolg krijgt, is enigszins opvallend. Renault besloot namelijk de stationversie van de Clio bij de laatste generatiewissel vaarwel te kussen.

De nieuwe Skoda Fabia staat vanaf november bij de Nederlandse dealers. Prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie.