Skoda Enyaq iV RS: 299 pk sterke topversie

Highlights

299 pk en 460 Nm

0-100 km/h in zo'n 6 tellen

82 kWh accu, ruim 500 kilometer bereik

Toen Skoda in september 2020 het doek trok van zijn eerste elektrische auto, maakte het merk al melding van de komst van een uitgebreide reeks versies. Een daarvan zou een heuse sportieve RS-smaak zijn. Het was echter de begin 2022 gepresenteerde en volgens de folder dynamischer gelijnde Enyaq Coupé iV die als eerste het RS-label naar de elektrische wereld van Skoda bracht. Nu is eindelijk ook de RS-versie van de conventioneler gelijnde Skoda Enyaq iV gepresenteerd. Dit is deie Skoda Enyaq iV RS.

Voor wie bekend is met de Skoda Enyaq Coupé iV RS brengt de Enyaq iV RS - dus zonder Coupé-toevoeging - niet heel veel nieuws. Net als de Enyaq Coupé iV RS biedt de Enyaq iV RS dankzij twee elektromotoren namelijk 299 pk en 460 Nm aan elektrokracht. Daarmee sprint de krachtigste versie van de Enyaq iV in 6,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Dat is in EV-land niet bijster snel, maar het is wel mooi rapper dan de plug-in hybride Skoda Octavia iV RS die voor dezelfde sprint 7,3 tellen de tijd neemt. De topsnelheid van de Skoda Enyaq iV RS ligt met 180 km/h boven die van de bescheidener gemotoriseerde Enyaqs, die zijn immers begrensd op 160 km/h.

Wie zich niet al te vaak tot het diep intrappen van het stroompedaal laat verleiden, moet een WLTP-bereik van iets meer dan 500 kilometer uit de 82 kWh accu kunnen persen. Opladen kan met maximaal 135 kW, met als gevolg dat het accupakket in 36 minuten van 10 tot 80 procent van zijn kunnen is vol te jagen met kakelverse stroom.

Vanbuiten herken je de RS-versie onder meer aan zijn RS-specifieke bumperwerk, zwarte afwerking rond de grille, in de bumpers, rond de zijruiten, op de dorpels en op de spiegelkappen. Daarnaast heeft de Skoda Enyaq iV RS standaard het zogenoemde Crystal Face, de uit transparante en verlichten verticale lamellen opgebouwde grille tussen de koplampen. Ook de 20- of 21-inch grote lichtmetalen wielen zijn herkenningspunten. Skoda levert de RS-versie van de Enyaq iV net als de Enyaq Coupé iV RS voor wie het wil ook in de speciaal voor de RS-versies beschikbare Mamba Green geheten groene kleur. Ook in het interieur komen de RS-genen tot uiting. Skoda's sportiefste elektrische SUV heeft onder meer zwart suède op het dashboard, stripjes met koolstofvezel-look op de deurpanelen, sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en groene stiksels, een zwart hemeltje en een driespaaks sportstuur.

De Enyaq iV en Enyaq Coupé iV hebben Skoda overigens geen windeieren gelegd. Binnenkort verlaat namelijk het 100.000ste exemplaar de fabriekspoorten in Skoda's thuisbasis en fabriek in Mladá Boleslav.