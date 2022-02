De RS is de eerste versie van de in januari onthulde Enyaq Coupé iV waar Skoda de Nederlandse prijs van meldt. Die prijs blijft onder de 60 mille. Skoda vraagt namelijk €58.990 voor de absolute topversie van het Enyaq-gamma.

De Skoda Enyaq Coupé RS iV heeft twee elektromotoren die samen 299 pk en 460 Nm sterk zijn, en waarmee de elektrische SUV in 6,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h zoemt. De topsnelheid van de vierwielaangedreven elektrische SUV is vastgesteld op 180 km/h. In de vloer zit een 82 kWh accu die goed is voor een actieradius van tot 505 kilometer. Het accupakket is met een maximum laadvermogen van 135 kW vol te jagen met kakelverse stroom. De aandrijflijn van de RS kennen we onder meer van de Volkswagen ID4 GTX.

De topversie van de Enyaq iV Coupé draagt Skoda's Crystal Face op zijn snuit, een grille met transparante spijlen die door 131 ledjes en een horizontale ledbalk is verlicht. Led-matrixkijkers zijn standaard. Daarnaast heeft de RS-versie speciaal 20- of 21-inch lichtmetaal, diverse in het zwart uitgevoerde carrosseriedelen, een diffuser onderaan de achterzijde en een verlaagd onderstel. Leuk weetje: de gifgroene kleur Mamba Green die je op deze foto's ziet, is alleen voor de RS iV beschikbaar.

Het RS-feestje omvat natuurlijk ook een aangekleed binnenste. Zo is het RS Lounge-pakket standaard, een set extraatjes dat onder meer half-Alcantara-bekleding, groene stiksels en sfeerverlichting omvat. Een sportstuur met flippers om mee te kiezen uit te verschillende rijmodi is ook van de partij. Verwennerij komt in de vorm van over twee zones gescheiden klimaatregeling, een achteruitrijcamera en parkeersensoren voor en achter.

De Skoda Enyaq Coupé RS iV komt in april naar Nederland. De prijzen van de minder hitsige versies van de platgeslagen Enyaq iV volgen later. De Enyaq Coupé iV komt er namelijk ook als iV 60, iV80 en iV 80X.