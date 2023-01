Skoda Enyaq iV populairste EV van Nederland

In de verkoopstatistieken van 2022 staat Skoda niet in de top 5 van populairste merken. Wél had Skoda in 2022 de populairste elektrische auto van Nederland in handen.

In de lijst van vijf best verkochte auto's van Nederland was in 2022 geen model van Skoda te vinden, maar toch heeft een auto van het merk een plek in een top 5 weten te bemachtigen. De Skoda Enyaq iV mag zich namelijk voor de tweede keer op rij de best verkochte elektrische auto van Nederland noemen.

In 2022 zijn er in Nederland 5.469 exemplaren van de Skoda Enyaq iV en Enyaq Coupé iV op kenteken gezet. Daarmee gaat de elektrische SUV met de titel 'populairste elektrische auto van Nederland' aan de haal. In de lijst van alle in vorig jaar in Nederland gekentekende auto's staat de Skoda Enyaq iV op de negende plek. In 2021 werden nog 6.679 Skoda's Enyaq iV in Nederland geregistreerd. Toen wist de elektrische SUV op plek vijf te eindigen in de totale verkoopranglijst.