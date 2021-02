Skoda Enyaq iV ook als sportieve Sportline

Vanbuiten is de als Sportline uitgevoerde elektrische Skoda Enyaq iV onder meer te herkennen aan een reeks glanzend zwarte accenten. De zwarte afwerking zien we niet alleen in de grille, maar ook op de raamomlijsting, de dakrails en in de diffuser in de achterbumper. De sideskirts zijn in carrosseriekleur uitgevoerd. Daarnaast staat de Tsjech standaard op 20-inch lichtmetaal, al zijn wielen met een diameter van 21-inch optioneel verkrijgbaar. Led-matrixkoplampen zijn eveneens standaard. Daarnaast ligt de Sportline-uitvoering aan de voorkant 1,5 cm en aan de achterzijde 1 centimeter dichter tegen het asfalt dan de reguliere versies.

Zwart overheerst in het interieur van de Sportline, al komen we op het dashboard kunstleer met grijze stiksels tegen. Het en der plakt Skoda een stripje nep-koolstofvezel. Sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen maken net als sportiever ogende pedalen en een driespaaks met leer bekleed stuurwiel eveneens deel uit van de uitrusting.

De Sportline-aankleding is verkrijgbaar op de Enyaq iV 60, iV 80 en iV 80x. Die eerste heeft een 180 pk en 310 Nm sterke elektromotor op de achteras en kan dankzij een 62 kWh accupakket zo'n 400 kilometer afleggen. De iV 80 heeft een vermogen van 204 pk, gekoppeld aan een 82 kWh accupakket. De iV 80x tenslotte heeft vierwielaandrijving en is dankzij twee elektromotoren goed voor 265 pk en 425 Nm. De actieradius ligt volgens Skoda op 'meer dan' 500 kilometer. De iV 80x heeft eveneens het accupakket van 82 kWh aan boord. Nederlandse prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.