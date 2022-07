Skoda Enyaq iV met slaapplek voor vier personen

Het festivalseizoen is in volle gang en Skoda laat met de Enyaq iV 80 FestEV al zien hoe je je elektrische SUV omtovert tot een slaapplek voor vier personen.

De Engelse tak speelt in op de festivalzomer door de Enyaq iV 80 FestEVal te presenteren. De Enyaq iV 80 FestEVal is een tot kampeerauto omgetoverde Enyaq iV met een slim stukje meubilair in zijn binnenste. In de bagageruimte van de elektrische Skoda vinden we namelijk een vernuftige multifunctionele 'doos' van de Tsjechische fabrikant Egoe. De Egoe-doos is uitschuifbaar en bevat onder meer een gaspitje, een uitklapbare gootsteen met een tapje, een klein aanrechtblad en een opberg plek voor je keukenattributen.

Skoda perst daarnaast een heuse slaapgelegenheid voor twee personen achterin de Enyaq iV, al moet je de achterbak daarvoor wel neerklappen om de boel om te bouwen. In de Egoe-box zitten namelijk ook twee kleine matrassen. Daarnaast schroeft Skoda een daktent op de Enyaq iV waarin nog twee personen de nacht kunnen doorbrengen. De daktent is netjes te bereiken via een ladder die normaliter in de ingeklapte daktent kan worden opgeborgen. De Enyaq iV FestEVal heeft zelfs kleine uitklapbare stoeltjes en een uitklapbare tafel aan boord.

Skoda gaat de Enyaq iV FestEVal niet zelf leveren. Zie jij jezelf wel met je gezin of vrienden overnachten in een auto met daktent, of lijkt het je helemaal niets? We zijn benieuwd naar jullie meningen!