Skoda Enyaq Coupé iV - AutoWeek-lezer spot

Skoda gaf onlangs zelf een set foto's vrij van de Enyaq Coupé iV, een auto die je eigenlijk moet zien als wat de nog te onthullen ID5 tot de Volkswagen ID4 is. Skoda geeft in de modelnaam van de auto zelfs al weg wat het is: een coupéversie van de Enyaq iV, een auto met een sterker aflopende daklijn dus dan het origineel. Dankzij AutoWeek--lezer Pim de Jonge kunnen we je de Enyaq Coupé iV nu vrijwel geheel zonder camouflagestickers laten zien, al is de achterkant van de auto nog wel afgedekt.

Het echte optische nieuws blijft dus helaas nog even verborgen, al is inmiddels wel duidelijk wat je van de Enyaq Coupé iV moet verwachten. To de B-stijl is het een Enyaq iV, daarachter loopt de daklijn af om te eindigen in een vlak liggende achterruit en een achterkant met aangepaste achterlichten. Opvallend is de voorbumper van deze Skoda Enyaq Coupé iV. Hoewel die voor 99 procent lijkt op die van de reeds bekende carrosserievariant van de elektrische SUV, is er toch echt een verschil. Daarvoor moet je naar de voorbumper kijken. De bumper is vrijwel volledig die van de Sportline-uitvoering, al heeft dit exemplaar een in de zwarte haakvormige elementen extra en in carrosseriekleur uitgevoerde horizontale strips. Het is niet ondenkbaar dat het exemplaar op deze foto's de al aangekondigde 306 pk sterke vierwielaangedreven RS-uitvoering is.

We weten al dat de Enyaq Coupé iV met diverse elektrische aandrijflijnen beschikbaar komt. De basisversie is de iV 60 met 58 kWh accu en 180 pk, een versie die de iV 80 met 77 kWh accu en een 204 pk sterke elektromotor op de achteras boven zich moet dulden. Die iV 80 komt ook als vierwielaangedreven 80X beschikbaar, een smaak die 265 pk sterk is. Heeft de aflopende daklijn gevolgen voor de bagageruimte? Zeker, kan de Enyaq Coupé iV met 570 liter slechts iets minder meezeulen dan de reguliere Enyaq iV (585 liter). Begin volgend jaar staat de Enyaq Coupév iV bij de dealers.