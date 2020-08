Skoda belicht verlichting Enyaq iV

Skoda is druk in de weer met de onthulling van die Enyaq iV, want traditiegetrouw wordt iedereen flink verlekkerd met schetsen en teasers. Na futuristische schetsen van de hele koets, legt Skoda nu de focus op de verlichting van de Enyaq iV. Petr Nevřela, hoofdontwerper op de afdeling exterieurverlichting bij Skoda, vertelt dat de full-led matrixkoplampen een doorontwikkeling zijn van de exemplaren die nu in het front van de Scala, Kamiq en Octavia sieren. "Er is op detailniveau doorgewerkt, zoals bij de nieuwe dagrijverlichting met subtiele 'wimpers' en de nieuwe zeshoekige vorm van de belangrijkste led-modules."

De Enyaq iV is Skoda's eerste model op VAG's nieuwe MEB-platform. Hij deelt veel genen met de Volkswagen ID.3, maar belooft een maatje groter te worden. Neem als vergelijking de Golf en Octavia: in de basis dezelfde auto, maar als Skoda een maatje groter. Over een kleine twee weken komen we alles over de Enyaq te weten, want op dinsdag 1 september trekt Skoda in het Tsjechische Praag het doek van zijn nieuwe EV.