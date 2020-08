Skoda schetst Enyaq iV

Skoda stelt later dit jaar zijn eerste in de basis als elektrisch model ontwikkelde auto aan het wereldpubliek voor: de Enyaq iV. Van die nieuwkomer laten de Tsjechische fabrikant nu een reeks designschetsen zien.

Skoda heeft de teasersmaak te pakken. Het marketingapparaat draait op volle toeren en dat heeft vandaag een tweetal designschetsen van de op stapel staande Enyaq iV tot gevolg. Voor Skoda is de Enyaq iV een belangrijk model. Hoewel het merk al een elektrische versie van de Citigo aanbiedt, is dat kleintje niet als volledig elektrisch model ontwikkeld. De Enyaq iV is dat echter wel!

Je moet de Enyaq iV in feite zien als de op stapel staande Volkswagen ID.4 van Skoda, maar dan voorzien van een compleet eigen koets. Het design is overduidelijk afgeleid van dat van de Vision iV Concept die Skoda vorig jaar tijdens de Autosalon van Genève liet zien. Waar dat studiemodel echter een zogenoemde coupé-SUV was, compleet met sterk aflopende dakijn, is de Enyaq iV een reguliere SUV met een verder naar achteren doorlopend dak. Reken dus op de komst van twee carrosserievarianten. De stijl van de achterlichten komt in grote lijnen overeen met die van de reeds genoemde concept-car. Hetzelfde geldt voor de vormgeving van de voorzijde van de elektrische SUV.

Eerder liet Skoda al een designschets van het interieur van de Enyaq iV zien. Uit de digitale tekening viel op te maken dat de Enyaq iV een vrij minimalistisch ogend interieur krijgt waarbij een breed infotainmentscherm naast het digitale instrumentarium wordt gemonteerd. Ook de Enyaq iV krijgt een tweespaaks stuurwiel.

De Enyaq iV komt net als een uitgebreide reeks nieuwe EV's van de Volkswagen Groep op het modulaire en speciaal voor elektrische auto's bestemde MEB-platform te staan. De Enyaq iV wordt 4,65 meter lang en 1,62 meter hoog. Daarmee is -ie maar liefst 28 centimeter langer dan een populaire SUV-achtige als de Nissan Qashqai. De wielbasis komt met 2,77 meter overeen met die van de ID.3 van Volkswagen. De bagageruimte heeft een inhoud van 585 liter, iets minder dan die van de Octavia Combi (610 liter).

Specificaties

De elektrische Enyaq iV komt uiteraard in diverse uitvoeringen op de markt. De basisversie krijgt een 52 kWh accupakket in combinatie met een 148 pk sterke elektromotor. Die variant, die 340 WLTP-kilometers ver moet komen op een lading, is desgewenst ook leverbaar met een 58 kWh accupakket en met een 77 kWh accupakket. Die hebben respectievelijk een 179 pk elektromotor en een 204 pk sterk elektrisch hart. De 77 kWh-variant is straks leverbaar in twee vierwielaangedreven uitvoeringen. Zo komt er een 80X met een totaalvermogen van 265 pk en een RS-topper die 306 pk sterk is. De actieradius van deze twee versies ligt op 460 km.

Skoda stelt de Enyaq iV op 1 september in Praag aan de wereld voor. Aan het eind van dit jaar rollen de eerste exemplaren in Mladá Boleslav van de productieband. Begin volgend jaar staat de EV bij de Nederlandse dealers.