Senatoren vragen Biden om einddatum voor brandstofauto

Steeds meer overheden maken duidelijk wanneer de verkoop van nieuwe auto's met enkel een verbrandingsmotor aan banden gelegd wordt. In het Verenigd Koninkrijk stopt men daar bijvoorbeeld in 2030 mee en vanaf 2035 volstaan ook (plug-in) hybrides niet meer. In de Amerikaanse staat Californië gaat men ook in 2035 over op puur elektrische auto's. Daarmee loopt de uiterst progressieve staat voor op het landelijk beleid, want over de hele VS gezien is er nog niet zo'n deadline. Dat moet veranderen, vinden twee Amerikaanse senatoren.

Ze roepen president Biden volgens Reuters op om het Californische voorbeeld te volgen en een einddatum voor brandstofauto's in te stellen in de hele VS. Tot op heden heeft de Democratische president zich nog onthouden van harde deadlines. Wel liet de 78-jarige begin dit jaar weten het hele wagenpark van de Amerikaanse overheid in de komende jaren te willen vernieuwen en daarbij over te stappen op puur elektrische auto's. Ook maakt de regering Biden werk van het aanscherpen van de emissie-eisen. Zijn voorganger, Donald Trump, zorgde juist voor versoepeling daarvan.