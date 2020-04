Seat maakt eerste prijzen Leon bekend

Seat deelt de eerste prijzen van de gloednieuwe Leon. In eerste instantie is er keuze uit drie benzinemotoren en één diesel.Opvallend genoeg is de Sportstourer goedkoper dan de vijfdeurs hatchback.

Seat opent de orderboeken van de nieuwe Leon. De instapprijs voor de nieuwe Leon bedraagt € 30.525. Gek genoeg koopt men dan de rianter bemeten Sportstourer. Dat komt doordat Seat ervoor kiest om de vooralsnog minst krachtige motor enkel in de stationwagon te leveren. Het gaat om de 1.5 TSI met 130 pk. Seat steekt de Leon in dit geval in een Style Launch Edition. De vijfdeurs hatchback is in eerste instantie leverbaar vanaf € 31.495. Deze versie krijgt de 150 pk sterke 1.5 TSI in het vooronder en wordt enkel als luxere FR Launch Edition geleverd. Ook de mild-hybride 1.5 eTSI met 150 pk is vanaf vandaag leverbaar. Deze uitvoering is als enige van het drietal gekoppeld aan een DSG-automaat en wordt voor nu als Style Launch Edition geleverd voor € 33.425.

Dieselen kan vooralsnog enkel met de vijfdeurs Leon, voorzien van de 115 pk 2.0 TDI. Ook in dit geval levert Seat de auto als Style Launch Edition. Die Style Launch Edition is onder andere voorzien van navigatie, een achteruitrijcamera, Park Assist en adaptieve cruisecontrol. Bij de FR-uitvoering doet Seat daar nog eens volledige ledkoplampen, een sportonderstel, 17-inch lichtmetalen wielen en speciale FR-bumpers bij. Ook is de Leon als FR iets verlaagd.

De instapprijzen voor de echte basisuitvoeringen en de overige motoriseringen zoals de 1.0 TSI's en plug-in hybrides volgen op een later moment. De vaste meerprijs voor de Leon Sportstourer is inmiddels vastgesteld op € 1.200.