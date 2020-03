Scuderia Cameron Glickenhaus hint naar ‘betaalbare’ kitcar

Een naam heeft de getoonde auto nog niet en concrete plannen evenmin, maar het lijkt erop dat bedenker James Glickenhaus z’n Facebookvolgers graag meeneemt in het proces. “Persoonlijk zou ik dit liever bouwen dan een kit-Cobra’s”, verwijst hij in het begeleidend schrijven naar de vele replica’s van de AC Cobra die wereldwijd in schuurtjes en garages tot stand zijn gekomen.

De hoogpotige kitcar zou simpel van opzet zijn en technisch meer overeenkomsten vertonen met een ‘dune-buggy’ dan met een 004. Laatstgenoemde is de supercar waarop de fotobewerking overduidelijk wel gebaseerd is. De uiterst sportieve auto is voor de gelegenheid voorzien van enorme terreinbanden, gigantische wielkastverbreders, een bullbar, extra ledverlichting, een roofscoop en een gigantisch reservewiel. Een indrukwekkende kooiconstructie rond het achterste deel van de koets moet ervoor zorgen dat een eventuele koprol zonder al te zwaar letsel overleefd moet kunnen worden.

Zonder de offroad-elementen moet een ‘normale’ 004 nog altijd zo’n 4 ton opbrengen, dus het zou inderdaad geen gek idee zijn om de nieuwkomer wat lager te positioneren. De nieuwe kruising tussen een offroader en een supercar zou vooral geschikt zijn voor deelname aan rally-evenementen als de Amerikaanse Baja 1000. Een carrière op de openbare weg lijkt Glickenhaus niet voor ogen te hebben, al betekent het kit-car-concept naar verluidt wel dat een kenteken in bepaalde landen eenvoudiger te realiseren is doordat de auto niet meer aan alle regels hoeft te voldoen. Het is niet voor het eerst dat Glickenhaus deze vorm van verkopen noemt, want ook bij de zeer prijzige 003 kwam de kitcar al ter sprake. Ook een hoogpotige van dit bedrijf zagen we al eerder, in de vorm van de buggy-achtige 'Boot'. Met een speciale versie daarvan daagde het bedrijf z'n concurrenten zelfs al eens uit voor een tocht rond de wereld.