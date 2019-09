SCG presenteert WEC-racer

Hoe de auto gaat heten, is nog niet bekend. Wel bekend is dat een midscheeps geplaatste V6 met twee turbo’s voor de aandrijving zal zorgen. De output van die motor is nog niet bevestigd, al zegt het Amerikaanse Carscoops dat James Glickenhaus eerder meldde dat de verbrandingsmotor 650 pk aan de achteras levert. Ook zou een 150 pk sterke elektromotor de vooras van aandrijving voorzien.

Zoals hierboven vermeld, zal er naar alle waarschijnlijkheid ook een variant van de auto op de openbare weg verschijnen. De LMP1-klasse, de snelste klasse van de legendarische 24 uur van Le Mans, wordt per 2020 vervangen door een ‘hypercarklasse’. Vanuit zowel het publiek als de fabrikanten nam de interesse in de LMP1 af en dat betekent dat er iets nieuws nodig is. De nieuwe topklasse zal gevuld worden met auto’s die ook een afgeleide op de openbare weg kennen: homologatiemodellen. Hierbij kun je denken aan de Porsche 911 GT1 en de Mercedes-Benz CLK GTR van weleer.

En dat is bepaald geen straf. Wie de computerafbeeldingen van de laatste creatie van SCG heeft bekeken, zal lastig kunnen toegeven dat het een lelijk ding is. De koets is duidelijk geïnspireerd op Ferrari raceauto’s van weleer en heeft ook iets weg van de P4/5 van Glickenhaus uit 2006. Verdere details over de auto worden ons nog even onthouden. In aanloop naar het Le Mans-weekend van 13 en 14 juni 2020 zal er ongetwijfeld meer bekend worden.