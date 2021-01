SCG toont retro waterstof-hypercar

We kennen Scuderia Cameron Glickenhaus al jaren vooral als fabrikant van bloedsnelle (SCG 003) en opvallende (race)auto's. Af en toe laat het zich van zijn extra creatieve kant zien, met creaties als de Boot en een vorig jaar aangekondigde kruising tussen een supercar en een buggy. Dan is er ook de uiterst klassiek gelijnde SCG 006 nog. Het is bij SCG altijd even afwachten of dergelijke auto's het productiestadium werkelijk halen, maar ambitie is er genoeg. Nu schotelt het weer een nieuw studiemodel naar voren, deze SCG 009 Concept.

De 009 Concept roept direct associaties op met een aantal spraakmakende auto's uit de jaren 70, zoals de Dome Zero, Vector W2 en de Lancia Stratos Zero. SCG zet met het ontwerp van de 009 duidelijk in op een herleving van de nadagen van de 'Space Age'. Toen barstte het van de 'wedge cars', een categorie waaronder we deze 009 zeker kunnen scharen. Eigenlijk verraadt alleen de ledstrip in de lage neus dat het om een moderne auto gaat, de rest had zo uit de late jaren 70 kunnen komen.

Qua techniek is het een ander verhaal. Die belooft hypermodern te zijn. SCG spreekt namelijk over een brandstofcel, waarmee je met een volle waterstoftank van New York naar Los Angeles moet kunnen rijden. Pakweg 4.500 km dus. Range anxiety is er dus niet bij en ongetwijfeld moeten de prestaties het spectaculaire uiterlijk weerspiegelen. Dat belooft wat, althans, het lijkt allemaal voorlopig nog even wat te mooi om waar te zijn. SCG houdt concrete informatie en eventuele serieuze plannen voor de 009 Concept onder de pet. Mogelijk blijft het dus bij een leuke manier om weer even de aandacht op te eisen. Met zijn uiterlijk heeft de 009 Concept dat in ieder geval al voor elkaar gekregen.