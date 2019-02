Schaduwspeler: Dacia Dokker

In theorie leent het concept van de zogenaamde ‘Ludospace’ zich uitstekend voor een budgetmerk als Dacia. Bij voertuigen als de Renault Kangoo, Citroën Berlingo en Opel Combo draait alles om functionaliteit en staan design, luxe en comfort op het tweede of derde plan. Het is dan ook niet zo gek dat Renault aan Dacia zijn eigen variant op dit thema gunde. Wel opmerkelijk is dat Dacia daarbij de vrijheid kreeg om een geheel eigen model te ontwikkelen, terwijl Renault en Mercedes-Benz samen één ontwerp delen voor de Kangoo en de Citan.

De Dokker is er als besteller, maar ook als personenauto. Hij lijkt aan de voorzijde als twee druppels water op de Lodgy, Dacia’s echte ruimtewonder. Alleen de lagere voorruit en het hogere dak verraden dat er een Dokker achter je rijdt. Van opzij zijn de verschillen duidelijker en is de Lodgy nadrukkelijk een bestelwagen met ramen. Een schuifdeur in plaats van reguliere achterportieren en deurtjes in plaats van een achterklep dragen daaraan bij. Van binnen biedt de Dokker vijf zitplaatsen en 800 tot 3.000 liter aan bagageruimte. Om de kosten te drukken is de auto momenteel bovendien standaard voorzien van een lpg-installatie, terwijl de vanafprijs van €19.380 ronduit een lachertje is. Concurrenten als de Peugeot Rifter en Opel Combo schurken stuk voor stuk tegen de 30 mille aan.

Dokker en Lodgy zijn aan de voorkant identiek en ze kosten ook exact hetzelfde.

Toch wil het maar niet vlotten met die Dokker, zowel in bestel- als personenautovorm. Dacia verkocht in het beste jaar nog geen 200 exemplaren en in 2018 bleef het aantal zelfs steken op de helft daarvan. De oorzaak kan deels kan worden gevonden in eerdergenoemde Lodgy. Die oogt net wat meer als een personenauto, biedt nagenoeg evenveel ruimte en kan als klap op de vuurpijl voor een kleine meerprijs worden geleverd met een derde zitrij, zodat het totaal aantal zitplaatsen op zeven komt. Bovendien rijdt ook de Lodgy op autogas en is de vanafprijs exact gelijk aan die van de Dokker. Toch is ook de Lodgy geen verkoopwonder. Kennelijk zijn Nederlanders niet langer de meest nuchtere mensen op aarde…