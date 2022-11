Ruzie over kentekenplaten in Kosovo bereikt kookpunt

Een kentekenplaat hoort niet alleen bij je auto, maar natuurlijk ook bij je land. Misschien rijd jij wel vol trots met je gele plaat rond als je de grens over gaat. Als de kleur al niet laat zien waar je vandaan komt, dan zorgt het EU-tekentje met NL erin er wel voor. Het is juist die herkenbaarheid die in Kosovo voor een gespannen situatie zorgt. Daar rijden namelijk auto's rond die weliswaar van Kosovaren zijn, maar met een Servisch kenteken erop. Dat ligt gevoelig vanwege de oorlog tussen Kosovo en Servië eind de jaren 90, die er uiteindelijk toe leidde dat Kosovo een onafhankelijk land werd.

Servië erkent Kosovo formeel nog altijd niet als onafhankelijk land en het is voor Kosovanen nog altijd mogelijk om een Servisch kenteken te krijgen. Een doorn in het oog voor sommige Kosovaren en voor de lokale regering. In Kosovo woonachtige mensen met een Servisch kenteken worden in de nabije toekomst beboet, zo is het plan van de regering van Kosovo. Dat plan gooit nu olie op het vuur. Sterker zelfs, de spanning loopt hierdoor zodanig op dat er tussen beide landen crisisoverleg is geweest in Brussel over dit 'kentekenconflict', maar dat overleg is op niets uitgelopen, meldt De Volkskrant. De EU vreest nu verdere escalatie en het woord 'kentekenoorlog' is al gevallen. Laten we hopen dat de angel snel uit de situatie gaat.

Op bovenstaande foto zie je een man in Kosovo die de nationale symbolen op zijn Servische kenteken afplakt.