Russisch bedrijf werkt aan mobiele oplaadservice voor EV's

L-Charge specialiseert zich volgens de website van het bedrijf in 'off-grid' laadoplossingen voor EV's. Oftewel: laadpunten die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Doordat het stroomnetwerk nagenoeg aan zijn maximumcapaciteit zit, is dit op papier een interessante oplossing. L-Charge wil zowel stationaire als mobiele laadpunten gaan fabriceren. De stroom is afkomstig uit een generator die draait op vloeibaar aardgas, waterstof of een mengsel daarvan. Daarmee moet de generator in theorie milieuvriendelijker zijn dan eentje op diesel. L-Charge wil de mobiele snelladers vooral gaan inzetten in stedelijke gebieden: via een app kun je dan de lader bestellen en direct afrekenen voor de afgetapte stroom.

Die afgetapte stroom moet volgens oprichter Dmitry Lashin €0,80 per kWh gaan kosten. Ter vergelijking: de huidige snellaadprijs bij Fastned ligt zonder abonnement op €0,71 per kWh. Momenteel heeft het bedrijf een experimentele opstelling rondrijden in Moskou, maar volgend jaar wil L-Charge zijn service gaan opschalen in Londen. Eén generator moet per dag 1.440 kWh aan stroom genereren, goed om circa 48 auto's per dag op te kunnen laden.

Haken en ogen

De oplossing van L-Charge zou kunnen werken in stedelijke gebieden waar de laadinfrastructuur nog niet optimaal is, maar wanneer je stroom aftapt van een generator op aardgas is dat natuurlijk niet emissievrij. Bij waterstof zit je met het probleem dat die waterstof eerst (duurzaam) geproduceerd moet worden. Het bedrijf geeft daarnaast ook weinig concrete cijfers over de laadsnelheid ('as fast as the vehicle can take it') en de verwachte uitstoot van zijn generatoren. Kortom: op papier is het een mooie oplossing voor de EV-rijder in nood, maar het is nog maar afwachten of dit idee in de praktijk werkelijk tot wasdom kan komen.