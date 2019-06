Ruim 700 reserveringen Peugeot e-208

https://www.autoweek.nl/privatelease/ Peugeot Nederland heeft in de eerste weken van de zogenaamde pre-orderfase al meer dan 700 reserveringen binnengekregen voor de e-208. Dat is ruim boven de verwachting, meldt de importeur.

Het is nog even wachten op de volledig elektrische Peugeot 208, maar het heeft er alle schijn van dat Nederland er al reikhalzend naar uitkijkt. Half april opende de Nederlandse importeur op zijn website een reserveringsmodule, nu al hebben daar ruim 700 mensen op ingetekend. "We wisten dat de e-208 populair zou zijn, maar dit is boven verwachting", zegt sales director Chris Louwerse. Wie intekent, kan ten allen tijde annuleren en hoeft niets aan te betalen, dus hoe hard die reserveringen werkelijk zijn, valt nog te bezien.

Het betekent in elk geval dat een derde van de eerste golf e-208's nu al van een (voorzichtige) naamsticker is voorzien, want Nederland krijgt er in de eerste instantie tweeduizend. De e-208 komt in het tweede kwartaal van volgend jaar naar ons land en kost 36.250 euro als Allure en 39.050 euro als GT. De prijzen van andere uitvoeringen verwachten we binnenkort en dan komt Peugeot ook met tarieven voor private lease.

Wie achter het net vist voor de eerste tweeduizend en niet wil wachten op de volgende lichting, kan tegen die tijd zijn geluk beproeven bij Opel. De eerder deze week onthulde Corsa-E staat op dezelfde techniek, komt uit dezelfde fabriek en zal rond dezelfde tijd ons land betreden. Van die auto zijn de (Nederlandse) prijzen nog niet bekend, maar we mogen er vanuit gaan dat die niet heel veel zullen verschillen van die van de e-208.