RS-keuzestress: drie varianten van de Audi RS4 B7

Sedan, Cabriolet, Avant: de Audi RS4 B7 die van 2005 tot 2008 is geleverd, was er in alle carrosserievarianten. Ze hadden allemaal een heerlijke atmosferische V8 en een handbak, dus met het rijplezier zat het wel snor. Maar wat is nu de ultieme versie?

Soms ontstaan er situaties waarin simpelweg alles samenkomt. Eigenlijk hadden we voor dit artikel al een RS4 op het oog, maar die was opeens verkocht. Kan gebeuren, maar het zorgde wel even voor stress. Maar we hadden geluk, want twee dagen later zagen we dat er een rode RS4 sedan te koop werd aangeboden, om precies te zijn de rode RS4 die je op de foto's ziet. We bellen aanbieder Mario Maschek direct op. De vriendelijke autohandelaar is bereid om mee te werken aan het artikel. “Oh trouwens, ik heb ook een rode Avant en een Cabriolet in Imolageel staan”, merkt hij terloops op. Hoeveel geluk kun je hebben …

Beter wordt het niet. Zodoende zetten we snel koers richting het bedrijf van Maschek. Als we naar binnen lopen, weten we niet wat we zien. Naast de drie auto’s waar we voor komen, heeft hij ook enkele RS4’s B5 staan, een paar S4’s en enkele Golfs GTI. Alle auto’s die hij te koop aanbiedt, zijn tot in de puntjes opgepoetst en ogen alsof ze nieuw uit de doos komen. “Ik breng elke auto naar de staat die ik ook zou wensen als ik een auto koop”, aldus Mario.

De rode sedan waarvoor we eigenlijk gekomen zijn, heeft 144.600 kilometer op de teller staan en verkeert gelukkig nog in oorspronkelijke staat. En dan moeten we het meteen even hebben over het eerste zwakke punt van de RS4 B7: het onderstel. Adaptieve onderstellen hadden in de jaren vlak na de eeuwwisseling nog hun nukken. Zodoende zijn er in de loop der jaren een paar pijnpunten naar voren gekomen bij het Dynamic Ride Control genoemde systeem. Zo kunnen de dempers gaan lekken, wat je kunt horen aan een opvallend klapperend geluid. Het is ook te zien als de veren verslijten. “Dan gaat de kont van de auto een beetje hangen”, verklapt Maschek. Het probleem: als één demper zijn langste tijd heeft gehad, heeft dat invloed op het gehele systeem. Zodoende kiezen veel mensen ervoor om in zo’n geval meteen maar een schroefset te laten monteren. Op zich geen slecht idee, maar veel eigenaren maken van de gelegenheid gebruik om hun RS4 dichter naar het asfalt te brengen. Dat is ook gebeurd bij de Avant en de Cabriolet waarmee we straks op pad gaan. Dat resulteert vaak in een wat stoterig rijgedrag; er zijn dan nog maar weinig reserves in de demping voorhanden.

Hoogtepunt én zwakke plek

De grootste zwakke plek van de RS4 is onder de motorkap te vinden. Helaas, moeten we zeggen, want de motor is eigenlijk fantastisch. De atmosferische 4,2-liter V8 kenmerkt zich door een lineaire vermogensafgifte, een honger naar hoge toerentallen en enorme krachtreserves. Hoewel de motor an sich degelijk in elkaar steekt, kan aanslag bij de inlaatkleppen voor problemen zorgen. En een minder goede doorstroming betekent minder vermogen. Afhankelijk van de mate van vervuiling kunnen daardoor 50 tot 90 paarden zich afzonderen van de groep. Gelukkig is er ook goed nieuws. Omdat dit probleem zo vaak voorkomt, zijn er ook veel experts die een oplossing aanbieden. Voor een bedrag van circa €850 kun je het probleemgebied mechanisch laten reinigen. Als je een RS4 van deze generatie op het oog hebt, is het zaak om te checken of deze schoonmaakbeurt nog niet al te lang geleden is uitgevoerd. Mocht dat niet het geval zijn, dan geeft dat je genoeg onderhandelingsruimte om de prijs met ongeveer €1.000 te verlagen.

Probleemloos

Afgezien hiervan is de RS4 een verbazingwekkend probleemloze auto. Kleinigheden als de opbollende strips op de deuren en roestende aansluitingen van de oliekoeler zijn snel geprepareerd. De laatstgenoemde component is ver achter de singleframe-grille geplaatst, waardoor opspattend water er gemakkelijk vat op krijgt en de metalen leidingen zijn overgeleverd aan de elementen. Ook de krachtoverbrenging is bij high performance-modellen altijd een aandachtspunt, des te meer omdat deze RS4-generatie alleen met een handbak is geleverd. Wij houden ervan, maar het brengt ook het gevaar met zich mee dat de koppeling door toedoen van onervaren bestuurders naar de Filistijnen gaat.

Als je echter een net exemplaar weet te vinden zoals het drietal dat je op hier ziet, dan is de RS4 nog altijd een moderne sportwagen waarmee je het hele gezin kunt meenemen. Zijn vrijelijk ademende atmosferische V8 en het kippenvelopwekkende geluid dat hij produceert, zorgt ervoor dat zelfs sportwagenbezitters spontaan beginnen te jubelen.

Welke carrosserievariant je moet nemen, is puur afhankelijk van je wensen en je smaak. Ben je een sedan-man, een familieman of hondenbezitter die voor de praktische Avant gaat, of wil je de wind met hoog tempo door je haren voelen gaan? Welke RS4 je ook op het oog hebt, er is genoeg keuze op internet. Persoonlijk voelen we ons met name aangetrokken tot de sedan, simpelweg omdat de RS4 alleen in deze generatie als sedan werd geleverd. Zoals al het geval was toen ze nog nieuw in de showroom stonden, is de Cabriolet met afstand de duurste variant. Als er geen problemen met de motor en het onderstel zouden zijn, dan was de RS4 een bijzonder veilige investering. Als je deze twee onderdelen voor aanschaf uitgebreid onder de loep neemt, dan koop je voor relatief weinig geld een karakteristieke pretmobiel.