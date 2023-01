Rover 827 Sterling (1990) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Wie graag in een flinke Rover uit de jaren 90 wil rijden, kan stoppen met zoeken. Vandaag vissen we een grondig gerenoveerde Rover 827 Sterling uit ons occasionaanbod. Dat is binnen de 800-serie de sedan met de dikste motor én de meeste luxe.

Vind je dat een oude Rover wel een beetje geleefd mag zijn, dan kun je beter verder klikken. De Rover 827 Sterling die we vandaag uit het occasionaanbod lichten is dat namelijk geenszins. De auto is met een tellerstand van grofweg 157.000 kilometer niet geheel maagdelijk, maar er werd de afgelopen jaren al van alles aan vervangen, zo meldt de adverteerder. Daarbij werd de Rover verwend met een nieuwe jas, want hij is geheel overgespoten en daarna onderworpen aan een preventieve behandeling tegen roest.

Dat betekent dat deze 827 grotendeels uit elkaar heeft gelegen, dus je kunt er voorzichtig vanuit gaan dat de auto weinig verborgen gebreken heeft - hoewel de Rover dit jaar alweer 33 jaar oud wordt. Met zijn two tone-lak en ronduit eighties wielen (het model werd ruim vóór de jaren 90 ontworpen) doet hij geen enkele moeite om zijn leeftijd te verhullen. Het is er een van het laatste jaar voor de betrekkelijk ingrijpende facelift in 1991.

De 800-serie van Rover moest in de loop van de jaren 80 de hopeloos verouderde SD1 doen vergeten en met hulp van de Japanners lukte de Britten dat aardig. Hulp van de Japanners? Jawel, de 800-serie van Rover werd samen met Honda ontwikkeld en hij deelt dan ook zijn basis met de Honda Legend uit die tijd. Afhankelijk van de motorisering die je koos, had hij een Rover- of Honda-motor onder de kap.

Topmotorisering

Dit exemplaar heeft een Japanse krachtbron en wel de grootste die je in de 800-serie kon krijgen: een 2,7-liter zescilinder met 170 pk, gekoppeld aan een viertraps automatische transmissie die de krachten naar de voorwielen stuurt. Daarmee is de Rover ook naar moderne maatstaven prima bediend, want een 0 tot 100-sprintje is - volgens de fabrieksopgave - al in 8,4 seconden achter de rug.

De toevoeging 'Sterling' duidt dat de Rover alle luxe meekreeg die het merk destijds te bieden had, in de vorm van onder meer een boordcomputer, lichtmetalen wielen en lederen bekleding. Waar de Sterling het topmodel was van de 800 sedan, was de Vitesse dat van de liftback-800. De Britten overwogen even een derde carrosserievariant in de vorm van een shooting brake, maar dat ging uiteindelijk niet door.

Je hebt aan de geadverteerde auto zonder meer een machtige aanbieding. De 827 Sterling is al sinds 2000 bij zijn huidige eigenaar en zoals vermeld is er van alles aan gebeurd. Na de facelift in 1991 kreeg de Rover een uiterlijk dat veel beter paste bij het nieuwe decennium en de 800-serie bleef dan ook tot en met 1999 op de markt. De XY-24-KN is een zeldzaam pre-facelift voorbeeld van een auto die in de jaren na zijn opfrisbeurt nog jarenlang mocht opdrogen - en daarmee een echte tijdmachine. Voor €7.450 kan de Brit de jouwe zijn!