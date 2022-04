Rommelmarkt: vijf occasions voor een absolute bodemprijs

Het is Koningsdag en uiteraard struinen er vandaag door het hele land weer mensen over rommelmarkten. Wij houden ook even een rommelmarkt, maar dan met spotgoedkope auto's!

De term 'rommelmarkt' zegt het al: meestal is het niet veel soeps meer wat je er aantreft. Soms zitten er leuke buitenkansjes tussen, maar meestal heb je te maken met afgedankt spul. Dat gaat eigenlijk ook wel op voor de auto's die we bij mekaar geraapt hebben voor onze rommelmarkt. We deden een greep uit het AutoWeek-occasionaanbod met een vraagprijs van hooguit €500 en hadden als enige eis dat de auto's nog een geldige apk hebben. Instappen en wegrijden dus, op hoop van zegen. Hoge verwachtingen kun je er dus niet van hebben, maar goed, voor €500 of minder staat er nou eenmaal niet zoveel te koop.

Ford Fiesta (2002)

Op het eerste gezicht lijkt deze Ford Fiesta helemaal niet zo gek voor het geld. €400 vraagt de particuliere aanbieder ervoor. We zien geen gekke schade en ook lijkt-ie nog wel aardig in z'n lak te staan. Uit de advertentie maken we echter op dat de Fiesta, waarvan het 1.3-tje het al ruim 200.000 km volhoudt, onderhuids niet zo fris meer is. Vanwege roestvorming verwacht de aanbieder dat de volgende apk (in april 2023) een uitdaging wordt. Maar hé, wie weet rijd je voor een habbekrats eerst nog een jaartje vrolijk rond!

Volkswagen Golf (1999)

Laat je niet misleiden door het 'stoere' uiterlijk van deze Volkswagen Golf, met zijn matzwarte koets en lichtmetalen wielen. Een nadere blik wijst namelijk uit dat hier waarschijnlijk een beunhaas aan het werk is geweest. Het zwart is er met een spuitbus op gespoten en de originele rode lak komt er hier en daar tussendoor. Als je snel voorbijrijdt, lijkt het misschien nog heel wat. Bovendien heeft de Golf slechts een 75 pk sterke 1.4, die met een kilometerstand van 278.000 waarschijnlijk ook niet al te fris meer is. Zijn we er dan? Nee hoor; de apk verloopt in mei al. Voor €499 kun je de gok natuurlijk wagen. Wie weet is de technische staat beter dan de optische.

Citroën AX (1996)

De meest aandoenlijke auto op onze rommelmarkt is waarschijnlijk toch wel deze Citroën AX. Niet alleen vanwege zijn formaat, maar wanneer zie je überhaupt nog een AX? Ze zijn aardig uitgestorven aan het raken. Deze dappere doorzetter is er nog. Een vrij 'laat' exemplaar bovendien. Hij lijkt er helemaal niet zo gek bij te staan, op een verloren wieldop na. Ook de kilometerstand van 173.000 is niet overdreven hoog. Toch zit er een addertje onder het gras bij deze voor slechts €500 aangeboden AX. De 1.1 geeft volgens de verkoper niet helemaal lekker thuis bij een laag toerental. Bij hoge toeren wel en ook stationair loopt-ie goed. Het zijn simpele motoren, dus wellicht is er ook een eenvoudige en goedkope oplossing. Er zit in ook nog bijna een jaar apk op.

Peugeot 206 (2000)

We blijven even in de Franse hoek met deze Peugeot 206. Een eenvoudig uitgevoerde 206 om precies te zijn, met de destijds al wat verouderde 75 pk sterke 1.4 TU-motor onder de kap. Een grotere versie van de motor die in de AX van hierboven ligt, met ook nagenoeg dezelfde hoeveelheid kilometers achter de rug: 167.000. In deze 206 is de motor het probleem niet, maar is het meer de ietwat afgeleefde staat en een paar mankementen die de vraagprijs van slechts €500 rechtvaardigen. Volgens de particuliere verkoper doet de startmotor het niet en ook het knipperlicht 'rechts' (voor of achter is niet bekend) geeft niet thuis. Wie dat repareert, heeft er volgens de verkoper verder nog een goede auto aan die prima rijdt. Dat moet je dan maar net aan willen nemen.

Suzuki Alto (2002)

We hebben het beste voor het laatst bewaard, want deze Suzuki Alto wekt het meest vertrouwen. Alto's waren nieuw al goedkoop en bovendien zaten ze technisch goed in elkaar, waardoor het al jaren zelfs voor een bodemprijs een betrekkelijk veilige keuze is. Deze Suzuki Alto hoeft nog maar €500 op te leveren. Dan krijg je er eentje met 152.000 km op de teller, een handbak (wat 'm net even wat vlotter maakt dan met de automaat waarmee ze vaak uitgerust zijn) en met nog een halfjaar apk. Wel lijkt de roestduivel om het hoekje te kijken op de motorkap en moeten de raammechanismes en linker portiergreep gerepareerd worden. Maar hé, het kan niet alleen maar feest zijn.

Wil je zelf op zoek gaan naar een tweedehands auto voor een appel en een ei? Neem dan eens een kijkje in het AutoWeek-occasionaanbod.