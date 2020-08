Rolls-Royce stuurt speciale Dawn Silver Bullet de weg op

Rolls-Royce heeft de allereerste speciale Dawn Silver Bullet geproduceerd en laat de auto met gepaste trots voor het eerst zien. De exclusieve Silver Bullet wordt uitsluitend in opdracht van klanten gebouwd. In totaal moet dat vijftig keer gaan gebeuren.

Eerder dit jaar kondigde Rolls-Royce de komst van de unieke Dawn aan: de Dawn Silver Bullet. Dat ging gepaard met een schets waarbij twee dingen al duidelijk werden: het koetswerk zou in een zilveren kleur gespoten worden, binnenin bepaalt een bruin interieur het beeld. Een krap halfjaar later bouwt Rolls-Royce het allereerste exemplaar in Goodwood en stuurt daarbij deze foto's de wereld in: het moment dat de wereld de exclusieve Silver Bullet-lijn ook mag ontmoeten.

Het eerste geproduceerde exemplaar is, zoals de schets al beloofde, voorzien van de Brewster Silver-lak. Dat is een knipoog naar auto's uit het verleden als de Silver Dawn, Silver King en Silver Spectre. Wat binnenin - naast het bruine interieur - gelijk opvalt, is dat de Rolls-Royce Dawn Silver Bullet is in tegenstelling tot de reguliere Dawn een tweezitter is. De Silver Bullet is standaard voorzien van een zogeheten Aero Cowling, die extra ruimte biedt voor meer bagage. In de reguliere Dawn is dit een optie, bij de Silver Bullet een standaard voorziening die met titanium wordt afgewerkt.

Op de koets verwerkt Rolls-Royce verschillende logo's en naamplaatjes. In totaal mogen vijftig klanten een Dawn Silver Bullet samenstellen. Wat zij daarvoor betalen is niet bekend.