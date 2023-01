Rolls-Royce Silver Spur (1995) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Geloof het of niet, maar er is nog nooit een Rolls-Royce behandeld in 'In het Wild'. Tijd om daarin verandering te brengen. We schotelen je een Silver Spur voor, die even naar zijn geboortegrond is gegaan.

Het is op zich niet heel verwonderlijk dat dit pas de eerste Rolls-Royce is die in deze rubriek verschijnt, want eigenlijk is vrijwel elke Rolls-Royce al een rijdende bezienswaardigheid. Waarom dan toch deze? Nou, de Silver Spur is nou net zo'n Rolls-Royce die nog niet héél oud is, maar mogelijk toch al een beetje uit je geheugen is verdwenen. Het was op zijn zachtst gezegd niet de meest extravagant gelijnde Rolls-Royce, met zijn mengelmoes van klassieke invloeden en de kaarsrechte lijnen van de jaren 80. Toen de Silver Spur (of beter gezegd de kortere Silver Spirit waarop de Silver Spur was gebaseerd) uitkwam, was het een wel een opvallende verschijning. Hij nam immers het stokje over van de populaire en een stuk frivoler gelijnde Silver Shadow. Daarmee vergeleken oogde de Silver Spirit haast wat Duits, hij werd overigens ontworpen door de Oostenrijker Fritz Feller.

We hebben hier met een Silver Spur van doen en dat is zoals gezegd een verlengde Silver Spirit. Die extra pakweg 10 cm bleek voor veel klanten een welkome aanvulling, want er zijn meer Silver Spurs verkocht dan Silver Spirits. Dat was bij zijn voorganger wel anders, de Silver Shadow LWB was een stuk zeldzamer dan de reguliere Silver Shadow. Wilde je bovenop de extra centimeters ook nog meer vermogen, dan kon je gaan voor de Flying Spur met een geblazen versie van de 6,75-liter V8. Jazeker, de Rolls-Royce Flying Spur, later zou die naam bij Bentley terugkeren. De absolute crème de la crème was echter de Touring Limousine. Een zeldzame nóg langere variant, waarvan de meesten ruim een meter langer waren dan de reguliere Silver Spur. Die hoort in de bloedlijn van de huidige Rolls-Royce Phantom, waar de Silver Spirit en Silver Spur voorvaders van respectievelijk de Ghost en Ghost EWB zijn. Overigens waren er, net als bij de Silver Shadow, ook weer Bentley-broers. De Bentleys Eight, Mulsanne (Turbo), Turbo R en later de Turbo RT, Turbo S en Mulsanne-opvolger Brooklands.

Collega Joost Boers spotte deze donkerblauwe Rolls-Royce Silver Spur onderweg naar Engeland. Mogelijk heeft dus niet alleen de auto maar ook de eigenaar roots in Groot-Brittannië, of het is gewoon iemand met een zwak voor het Verenigd Koninkrijk. Hoe dan ook; begin 2019 besloot hij of zij dat deze Silver Spur Mk3 voor de deur gezet moest worden. Daarmee wisselde de auto al voor de twaalfde keer van eigenaar, kennelijk is de liefde meestal niet echt van lange duur. Nou is het met de brandstofprijzen van afgelopen jaar ongetwijfeld een dure gast geweest. Je krijgt er veel comfort en uitstraling voor terug, dat is ook wat waard. Misschien zijn er op zijn geboortegrond wat duimpjes omhoog gegaan bij het voorbijkomen van deze Silver Spur, die direct na zijn bouw in 1995 de oversteek naar ons land maakte.