Rolls-Royce presenteert nieuwe Ghost

Rolls-Royce opent na elf jaar het tweede hoofdstuk van de Ghost met deze geheel nieuwe generatie. Qua lijnenspel is het een feest - of eerder gala - der herkenning, onderhuids verandert er meer.

De Rolls-Royce Ghost gaat zijn tweede generatie in en loopt voortaan nog meer in de pas met zijn grote broer, de Phantom. De nieuwe Ghost troont namelijk op een ingekorte variant van de aluminium basis van de Phantom en de Cullinan. Het aangepaste BMW 7-serie-platform van de vorige Ghost is dus niet meer. Hoewel deze nieuwe basis kleiner is dan bij zijn familieleden, groeit de Ghost alsnog aanzienlijk ten opzichte zijn voorganger. In vergelijking met de uitgaande generatie is deze nieuweling 89 mm langer (5,55 m) en 30 mm breder (2,15 m). Hoewel er onderhuids flink gesleuteld is aan de Ghost, betekent dat niet automatisch dat de rest van de auto ook rigoureus op de schop gaat. Qua lijnenspel is het duidelijk een forse evolutie van wat we kennen. De grote blikvangers zijn de herziene koplampen met rechthoekige indeling en agressiever vormgegeven voorbumper. Voor de achterkant van de luxe limousine geldt hetzelfde: de grote wijziging is de gewijzigde achterverlichting.

V12

Ook onder de motorkap van de Ghost treffen we een oude bekende: de van BMW afkomstige 6,75-liter V12 die de Phantom en Cullinan ook gebruiken. Het is de jongste versie van de N74-motor uit München, die dankzij twee turbo’s in de Ghost goed is voor 572 pk en 850 Nm. Het maximale koppel trekt hij er bij 1.600 toeren al uit. Dankzij de stijvere basis, een optimale 50/50 gewichtsverdeling en volledig nieuwe ophanging met verbeterde ‘Magic Carpet Ride’ moet de vierwielaangedreven Ghost volgens Rolls-Royce beter dan ooit aanvoelen. Horen zul je die twaalfcilinder in het interieur niet. De Britten zeggen namelijk liefst 100 kilo aan geluidsisolerend materiaal te hebben toegepast.

Sterrenhemel

In het weelderige interieur, te betreden via de elektrisch openende én sluitende deuren, valt vooral op dat er flink gegumd is op het dashboard. Het oogt aanzienlijk strakker en minimalistischer, met de optionele, oplichtende 3D ‘sterrenhemel’ naast het nieuwe infotainmentscherm als absolute eyecatcher.

Precieze specificaties en het ongetwijfeld net zo indrukwekkende prijskaartje volgen later. De huidige Ghost kost in Nederland minimaal € 353.000.