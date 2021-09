Rolls-Royce Dawn met Mansory-opsmuk

Mansory's meest recente creatie is een auto waarvoor van de tuner een 'Sorry man' bepaald niet misplaatst zou zijn. Het gevaarte op deze foto's is namelijk niet alleen een optisch naar het hiernamaals geholpen Rolls-Royce Dawn, het was in de basis ook nog eens een Dawn in speciale en tot 50 stuks gelimiteerde Silver Bullet-uitvoering. Inderdaad, de uitvoering die standaard het Aero Cowling-achterdek heeft en is overladen met bruin leer. Mansory hangt de Dawn Silver Bullet vol met wat het zijn softkit noemt, maar wie enige subtiliteit verwacht kan maar beter snel een ander artikel aanklikken.

De Rolls-Royce Dawn is beplakt met uit koolstofvezel vervaardigde spoilers, lipjes en randjes en krijgt op z'n achterklep zelfs een spoiler. Op praktisch alle optische extraatjes is net als bij de motorkap en achterklep het koolstofvezel goed te zien. Mansory zet de Rolls-Royce op 22-inch groot in Black Diamond of Black Glossy uitgevoerd lichtmetaal, al geeft de tuner aan dat je de sloffen in elke denkbare kleur kan laten spuiten.

Mansory kon het ook niet laten om de twaalfcilinder van de Dawn te injecteren met extra kracht. De in de Dawn Silver Bullet 570 pk en 820 Nm sterke 6.6 V12 is na de Mansory-kuur goed voor 740 pk en 1.000 Nm. Daarmee dendert -ie in 4,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h en is de auto met een topsnelheid van 285 km/h in een flits aan het zicht onttrokken.