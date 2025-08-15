Rolls-Royce Cullinan ook onder handen genomen door Brabus

Als je naar AutoWeek.nl komt voor nieuws over auto's voor de 'gewone man', dan heb je het vandaag vast zwaar. Vanwege de Monterey Car Week klotst het exclusieve spul tegen de plinten. Brabus kwam eerder vandaag al voorbij met de bijzondere Rocket GTC, maar dat is niet het enige dat de Duitsers meenemen naar Californië. Ook deze Brabus 700 is er van de partij.

Zoals de naam al enigszins aangeeft, hebben we hier van doen met een 700 pk sterke versie van de Rolls-Royce Cullinan. Het maximumkoppel dat de V12 nu genereert, is 950 Nm. Al met al is de Brabus dus net even wat minder sterk dan de Spofec Overdose van begin deze week. Het recept is verder vergelijkbaar. Ook Brabus geeft de SUV een widebody-kit en zet de auto op 24-inch wielen. De Cullinan is bovendien met 2,5 cm te verlagen. Het geheel is in een wat sprankelendere kleurstelling uitgevoerd dan bij de Spofec. Bovendien zien we een interieur in een wel heel opvallend kleurtje.