Rolls-Royce Cullinan laat het extra breed hangen

De Rolls-Royce Cullinan is met geen mogelijkheid bescheiden te noemen en toch vond Spofec dat het allemaal nog wel wat opzichtiger mag. De normaal al twee meter brede SUV (exclusief zijspiegels) is nu maar liefst 12 cm breder. Dat is het gevolg van een 'Overdose'-behandeling van Spofec; de Cullinan heeft een widebody-kit gekregen. Volgens Spofec heeft die ervoor gezorgd dat de speciale maar liefst 24 inch metende wielen er nu onder passen. Wielen die Spofec samen met Vossen heeft ontwikkeld. Als je wilt kun je de Cullinan ook nog eens 3,5 cm lager op zijn wielen laten liggen.

Spofec heeft de vorig jaar gefacelifte Rolls-Royce Cullinan niet alleen een dikker uiterlijk gegeven. Ook op technisch vlak is er een randje extra. De V12 pompt er nu 707 pk vermogen en bijna 1.100 Nm koppel uit. Genoeg om de statige kolos in slechts 4,6 seconden van 0 naar 100 km/h te schieten. Er is ook een nieuw rvs uitlaatsysteem van de partij, waarmee je met een druk op de knop de brul van de V12 op volle kracht aan je omgeving kunt laten horen. Leuk voor de buren, al staat zo'n Spofec-Rolls straks waarschijnlijk niet in een krap straatje geparkeerd.