Het vervangen van een moderne koplamp kost vaak duizenden euro’s, maar daar heeft Mercedes wat op gevonden. De fabrikant lost dit probleem op door gebruik te maken van schroeven in plaats van lijm.

In Stuttgart is als onderdeel van Mercedes’ Tomorrow XX-programma een prototype ontwikkeld, waarin de verschillende onderdelen van een koplamp, zoals de elektronica, behuizing, lens, leds en het glas, aan elkaar worden bevestigd met schroeven. Dat klinkt misschien niet heel innovatief, maar het wijkt wel af van de dagelijkse praktijk, waarin de onderdelen van een koplamp aan elkaar worden gelijmd. Het grootste voordeel voor de consument is dat in het geval van een kleine beschadiging niet de hele kostbare unit vervangen hoeft te worden. Dit verlaagt de kosten van een reparatie en drukt het materiaalgebruik.

Volgens Mercedes is het nog wel een uitdaging om de koplamp waterdicht te maken. Doordat kieren en naden niet meer worden ‘dichtgesmeerd’ met lijm, moet er wat anders worden verzonnen om de onderdelen strak op elkaar aan te laten sluiten om te voorkomen dat er vocht naar binnen kan kruipen. Wanneer de Duitse fabrikant hier een oplossing voor heeft gevonden en het product op de markt komt, is nog niet duidelijk.

Naast lagere reparatiekosten is een geschroefde koplamp ook makkelijker te recyclen. Dat komt doordat één onderdeel steeds uit hetzelfde materiaal bestaat. Dit maakt het sorteren makkelijker, waardoor de materialen efficiënter kunnen worden opgenomen in de productieketen. Onderaan de streep kan zo'n koplamp er volgens berekeningen van Mercedes voor zorgen dat de CO2-uitstoot van één koplampunit van 37 kg naar 20 kg daalt.