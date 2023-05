Retro Renault 4 nu iets meer historisch verantwoord

Renault blaast niet alleen de 5 maar ook de 4 nieuw leven in. De conceptauto die vooruitblikt op die nieuwe Renault 4 is nu in een wat toepasselijker kleurtje gespoten.

Eerder deze week stond de retro Renault 5 weer even in het middelpunt van de belangstelling omdat Alpine er zijn eigen visie op heeft losgelaten. Je zou haast vergeten dat Renault een jaar na de nieuwe R5 ook nog met een reïncarnatie van de R4 komt. Daarvan kregen we in oktober de eerste concrete voorbode, met de Renault 4Ever Trophy. Die avonturier mag nu weer even het podium pakken, zij het met heel beperkt nieuws.

Renault steekt de 4Ever Trophy namelijk in iets een ander jasje. Hij is nu gespoten in Ile-de-France-blauw, de introductiekleur van de Renault 4 in 1962. Er is nog een ander kleurtje dat op diverse accenten terugkomt en dat doet wat meer denken aan het fluorescerend geel dat je kent van veiligheidshesjes. Volgens Renault is het echter een eerbetoon aan - ja echt waar - de tennisballen op de French Open. Waarom? Nou, bij de opening van dat tennistoernooi later deze maand is deze conceptauto in het echt te bewonderen.

De productie-R4 die van dit studiemodel afgeleid is, komt in 2025. Reken maar dat die een stuk minder 'dik' en avontuurlijk is dan deze 4Ever Trophy, al zal de R4 wel het hoogpotiger broertje worden van de retro Renault 5.