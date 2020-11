Kleine update voor Renault Scénic

Renault is dit jaar lekker aan het bijpunten. De Mégane werd gefacelift, de Talisman werd aangescherpt en ook de Espace werd tegen het licht gehouden. Hoewel het stuk voor stuk compleet van elkaar afwijkende modellen zijn, komen de facelifts op één vlak overeen: ze zijn op het optische vlak allemaal flinterdun. Zonder er ook maar enige digitale aandacht aan te schenken, heeft Renault nu de Scénic en Grand Scénic in marginaal vernieuwde vorm de wereld in geslingerd.

Wat de update inhoudt? Zoals gezegd niet al te veel. De Scénics komen beschikbaar met een grille die - net als bij de vernieuwde Mégane - voortaan is opgebouwd uit nieuwe elementjes. Ook geeft Renault zijn MPV's nieuwe inzetstukken rond de mistlampen en een net even anders ingevuld luchtrooster in de bumper. In Frankrijk wordt in elk geval ook de standaarduitrusting aangescherpt. Zo is de Zen-uitvoering, de in Nederland niet leverbare uitvoering die in Frankrijk als instapper geldt, voortaan voorzien van Led Pure Vision-kijkers. De oplettende Scénic-fans zien mogelijk dat de conventionele dakantenne op de Scénic is vervangen voor een compacter 'haaienvin'-exemplaar. In Frankrijk is deze beschikbaar vanaf de SL-uitvoering, die we in Nederland eveneens niet kennen, maar die vergelijkbaar is met onze Limited-uitvoering. Renault brengt verder nieuw 20-inch groot lichtmetaal en de nieuwe lakkleuren Topaz Blue en Vintage Red naar de Scénics. De opvallende Honey Yellow-kleur waarmee de Scénic aanvankelijk debuteerde, is geschrapt. Het infotainmentsysteem, met een maximaal 8,7 inch groot display, kan overweg met zaken als Android Auto en Apple CarPlay. Informatie met betrekking tot de Nederlandse markt volgt spoedig.