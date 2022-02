Renault wil EV-tak verder afsplitsen

In het plan van De Meo worden de activiteiten op EV-gebied geconcentreerd in Frankrijk. Momenteel bouwt Renault nog verbrandingsmotoren en hybride aandrijflijnen in de fabrieken in Cleon en Ruitz. De fabriek in Cleon wordt momenteel al omgebouwd naar productie van elektrische aandrijflijnen. Daar moet onder meer het nieuwe type elektromotor dat Renault samen met Valeo ontwikkelt van de band gaan rollen. Verder werkt Renault momenteel aan het 'ElectriCity'-plan, waarbij de fabrieken in Douai, Maubeuge en Ruitz worden samengevoegd voor de productie van EV's. Daarbij hoort ook een nieuwe accufabriek, waarvoor Renault een deal sloot met de Chinese accufabrikant Envision AESC.

Terwijl Renault zich in Frankrijk wil gaan richten op EV's en in 2030 volledig elektrisch wil zijn in Europa, blijft het merk buiten Frankrijk vooralsnog wel verbrandingsmotoren en hybride aandrijflijnen bouwen. Momenteel gebeurt dat in Portugal, Roemenië, Spanje en Turkije. Het creëeren van de clusters is volgens De Meo een volgende stap in zijn 'Renaulution'-hervormingsplan en moet uiteindelijk de kosten nog verder omlaag brengen. Daarbij noemt hij de hybrides vooral als 'plan B'. De Meo zegt wel dat het plan nog besproken moet worden met belanghebbenden en dat Renault momenteel onderzoek doet naar de vervolgstappen. Het Renaulution-plan lijkt overigens wel effect te hebben. Na twee jaren van verlies boekte Renault het afgelopen jaar namelijk weer winst.

Renault is niet de enige fabrikant die overweegt om de activiteiten op het vlak van elektrisch rijden af te splitsen van de rest van het bedrijf. Ford overweegt namelijk iets vergelijkbaars met zijn EV-tak en zou die divisie zelfs apart naar de beurs willen brengen. Of Renault ook zoiets van plan is, zal later moeten blijken.