Renault stopt in Nederland met Mégane Hatchback

Het is in Nederland over en uit voor de Mégane Hatchback. Daarmee is het voor het eerst sinds de lancering van de eerste generatie Mégane in 1996 dat Renault geen hatchback van de Mégane aanbiedt. De Estate is nog wel leverbaar en blijft dat ook, zo zegt de Nederlandse importeur tegen AutoWeek.

Het verdwijnen van de Mégane Hatchback heeft twee oorzaken. Enerzijds kiest de Nederlandse zakelijke rijder stelsematig voor de Estate, zo verklaart Renault Nederland. De importeur bevestigt onze vermoedens dat ook de komst van de Mégane E-Tech Electric een rol heeft gespeeld in het besluit de hatchback uit het Nederlandse leveringsgamma te knippen. "Deze volledig elektrische Mégane wordt een grote speler in het C-segment", zegt Renault tegen AutoWeek.

Renault Mégane E-Tech Electric

De Mégane E-Tech Electric beleeft zijn publieksdebuut tijdens de IAA van München. Het is de productieversie van de Mégane eVision en wordt een volledig elektrisch en met cross-over-elementen overgoten model. De Mégane E-Tech Electric is 4,21 meter lang en is daarmee 15 centimeter korter dan de Mégane Hatchback. Ondanks die kleinere buitenmaten belooft het elektrische model wat interieurruimte betreft niet tot weinig onder te gaan doen voor de Hatchback. De wielbasis van de Mégane E-Tech Electric is met 2,7 meter namelijk zo'n 3 centimeter groter dan die van de huidige vijfdeurs. Doordat de componenten van de aandrijflijn volgens Renault ook nog eens slim zijn verpakt en geplaatst, lijkt ook de inhoud van de bagageruimte op die van de afzwaaiende Hatchback (384 liter).

Renaults jongste EV staat net als de Nissan Ariya en een reeks toekomstige elektrische modellen op het CMF-EV-platform. Die modulaire en alleen voor elektrische auto's basis staat garant voor een 217 pk en 300 Nm sterke elektromotor én een 60 kWh accu waar je tot zo'n 450 kilometer uit kunt persen.

Hoewel de Mégane E-Tech Electric niet direct de volledige huidige generatie Mégane opvolgt, zorgt de elektrische cross-over wel voor het vertrek van de Hatchback. De Estate blijft zoals gezegd gewoon leverbaar. Renault levert de Mégane Estate met 115 pk, 140 pk en 160 pk sterke benzinemotoren en heeft naast een 160 pk sterke E-Tech Plug-in Hybrid ook een 115 pk dieselmotor op de prijslijst staan. De Hatchback is overigens niet de enige carrosserievariant van de Mégane die Renault in Nederland niet (meer) levert. Zo heeft de sedanversie van de huidige generatie nooit via de officiële kanalen Nederlands asfalt onder zijn wielen gekregen.