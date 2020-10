Facelift voor Renault Mégane Sedan

Renault heeft een facelift doorgevoerd op een carrosserievariant van de Mégane die we in Nederland helemaal niet kennen. Het is namelijk de Mégane Sedan die nu met een aangescherpt front en een herziene kont van de snijtafel terugkeert.

Highlights

Mégane Sedan weer in lijn met Mégane Hatchback en Mégane Estate

Nieuwe verlichting en nieuwe bumpers

Nieuw infotainmentsysteem én nieuw digitaal instrumentarium

Nieuwe TCe-benzinemotoren

Komt niet naar Nederland

Een jaar na de introductie van de huidige generatie Renault Mégane Hatchback stelde het Franse merk de Estate-versie van het model aan de wereld voor. Enkele maanden na het debuut van die ruimste Mégane-variant breidde Renault zijn internationale leveringsgamma uit met een compleet nieuwe Mégane Sedan. Die met designelementen van zowel de Mégane als van grotere broer Talisman doorspekte vierdeurs sedan is nooit via de officiële kanalen in Nederland verschenen. Begin dit jaar stelde Renault de gefacelifte Mégane Hatchback en Mégane Estate aan de wereld voor en nu gaat ook de Mégane Sedan onder het mes.

Eerlijk is eerlijk, ingrijpend vernieuwd is de Mégane Sedan niet. Net als zijn hatchback- en stationbroers krijgt de Mégane Sedan nieuwe Pure Vision led-koplampen met de kenmerkende C-vormige lichtsignatuur. Onderaan de snuit hangt een nieuwe voorbumper en ook de grille wordt vernieuwd. Die is voortaan opgebouwd uit kleine chroomkleurige segmenten. Inderdaad, net als bij de Mégane Hatchback en Mégane Estate. Meer kleine aanpassingen komen in de vorm van iets hervormde wielkastranden. Onderaan de achterkant monteert Renault een nieuwe achterbumper, een exemplaar met trapeziumvormige geïntegreerde (nep-)uitlaateindstukken.

Ook binnenin zijn de aanpassingen marginaal. De vernieuwde Mégane Sedan is net als z'n zustermodellen nu ook te krijgen met een nieuw 7,0 tot 10,2-inch groot digitaal instrumentarium. Op de middentunnel prijkt een nieuw 9,3-inch groot scherm dat bij het infotainmentsysteem hoort. Het display is daarmee fors groter dan het scherm dat hij vervangt. Renault voegt nieuwe knoppen toe aan het stuurwiel en ook de knoppen van de klimaatregeling onder het infotainmentscherm zijn herzien. De vernieuwde Mégane Sedan komt verder over nieuwe systemen te beschikken, waaronder adaptieve cruisecontrol met stop&go-functie, een noodremsysteem dat voortaan ook voetgangers herkent en Rear Cross Traffic Alert.

De vernieuwde Mégane Sedan komt beschikbaar met een 115 pk sterke 1.0 TCe driecilinder en met een 140 pk sterke variant van de 1.4 TCe. Dieselen kan met een 115 pk sterke 1.5 Blue dCi-dieselmachine. Helaas komt ook de vernieuwde Mégane Sedan niet naar Nederland.

Mégane-met-kont

In Nederland kon men in 1996 voor het eerst in een Mégane Sedan stappen. De sedanversie van de eerste generatie Mégane bleef tot 2003 op de markt waarna hij werd opgevolgd door de Mégane Sedan van de tweede generatie. Beide sedanversies wisten in Nederland verkooptechnisch geen potten te breken. Sedans in het C-segment zijn in Nederland al jaren geen populaire modellen meer. Van de Mégane III - die in 2008 op de markt werd gebracht - werd geen sedanversie meer onder Mégane-vlag gevoerd, al kon de in 2009 gelanceerde Fluence - elders in de wereld ook als non-EV te krijgen - min of meer als vervanging gezien worden. Ook deze vernieuwde Mégane Sedan zal geen Nederlands asfalt onder z'n wielen krijgen. Toch is het model internationaal gezien redelijk succesvol. Sinds z'n marktlancering in 2016 zijn van de huidige Mégane Sedan wereldwijd zo'n 200.000 exemplaren verkocht.