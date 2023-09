Renault Scenic E-Tech Electric onthuld

Highlights

Voorwielaandrijving, 160 of 220 pk

Accucapaciteit 60 of 87 kWh, DC-laden met 120 of 150 kW

WLTP-actieradius 420 of 620 km

7 cm langer dan laatste Scenic, 8 cm lager

27 cm langer, 7 cm hoger dan Megane E-Tech

Routeplanning met laadstops en preconditioneren accu

In 1996 ontketende de eerste Mégane Scénic een stormvloed aan midi-MPV’s. De vierde generatie debuteerde in 2016 en moest het vanaf het eerste moment al opnemen tegen de oprukkende SUV en cross-over. Bovendien kwam de elektrificatie in een stroomversnelling. In september 2021 maakten we voor het eerst kennis met de nieuwe Megane E-Tech Electric, ook een soort cross-over. De Scenic E-Tech maakt gebruik van dezelfde techniek en het CMF-EV-platform, maar is duidelijk een maatje groter. Plaats hem in het segment van de Nissan Ariya, Toyota BZ4X, Tesla Model Y en de nieuwe Peugeot e-3008/e-5008.

Ruime instap achter

Het front is het nieuwe familiegezicht van Renault, zoals we dat al op de Rafale en de vernieuwde Clio zien, met als meest in het oog springende detail de dagrijlampen op de hoeken die de auto breder doen lijken. Iets soortgelijks is ook aan de achterkant toegepast. De dichte grille kenmerkt zich door de diamantvormpjes in carrosseriekleur. Aan de zijkant vallen de verzonken portiergrepen op. Verder oogt de Scenic E-Tech totaal niet meer als een MPV, ook al zijn de achterportieren opmerkelijk groot, wat een riante instap belooft. En inderdaad, je stapt gemakkelijk in en beschikt over meer dan voldoende hoofd- en beenruimte. De bank is niet verschuifbaar en de rugleuningen niet te verstellen.

Jean-Michel Jarre voor de geluidseffecten

Het dashboard is mooi en weinig verrassend en komt vrijwel overeen met dat van de Megane E-Tech. Het infotainmentsysteem draait op Android Automotive en daarmee beschik je over veel apps van Google. Zo ook voor de navigatie, die laadstops opneemt in de routeplanning en er tevens voor zorgt dat de accu alvast de ideale temperatuur heeft voor de snellader. Voor het welkomstgeluid na het instappen en de verplichte voetgangerswaarschuwing vanbuiten werkt Renault samen met de bekende, 75 jaar oude synthesizer-componist Jean-Michel Jarre, die vooral in Frankrijk nog altijd een begrip is. De Scenic E-Tech wordt in Frankrijk geproduceerd en komt begin 2024 op de markt en zal qua prijs in het veld van de genoemde concurrenten zitten.