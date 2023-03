Renault Safrane (1994) - Liefhebber Gezocht

De tijd dat de Fransen in Europa nog een rol speelden in de hogere middenklasse ligt alweer een tijdje achter ons. Het bracht ons bijzondere modellen als de Peugeot 605, Citroën XM en later deze Renault Safrane, de Peugeot 607, de Citroën C6 en de Renault Vel Satis. Zo extravagant als die laatste was de Safrane niet, maar ook de Safrane is zeker het koesteren waard. Deze staat te koop.

Het is de Fransen nooit helemaal gelukt om 'de Duitse drie' het vuur aan de schenen te leggen in de hogere segmenten, maar de pogingen leverden wel spraakmakende auto's op. De Renault Safrane was overigens niet de meest opvallende daarvan, hij was vrij zakelijk gelijnd met hier en daar een bescheiden vleugje Franse flair. Zeker naast tijdgenoot Citroën XM was duidelijk dat de ontwerpafdeling van Renault vrij voorzichtig te werk was gegaan. Ook hield de Safrane een belangrijk aspect van voorganger 25 in stand; het was namelijk geen sedan maar een hatchback. Dat gaf de Safrane behalve zijn afkomst nog een belangrijk onderscheid met de beoogde Duitse concurrenten.

Het totaalplaatje bracht Renault niet helemaal het succes waarop het had gehoopt en de Safrane kwam niet in de buurt van de verkoopcijfers van de 25. Ook hier in Nederland bleef de Safrane wat zeldzamer. In de negen jaar dat je hier een Safrane nieuw kon krijgen, werden er ruim 12.000 op Nederlands kenteken gezet. 1993 was het meest succesvolle jaar, dat was ook het eerste volle verkoopjaar. Toen kwamen er 2.630 op Nederlands kenteken. Een jaar later kwam het exemplaar dat je op deze foto's ziet erbij. Een behoorlijk 'vroege' Safrane dus. Eentje met V6 bovendien, alleen wel een relatief bescheiden uitgevoerd.

We hebben hier namelijk een Safrane RT V6 voor ons, toentertijd de laagst op de ladder staande Safrane met V6. De RXE stond er nog boven en nog een trap hoger vond je de RXE Quadra. In het jaar dat deze Safrane op kenteken ging, kwamen bovendien nog de RXE Biturbo, de Baccara en de Baccara Biturbo erbij. Met die laatste was je helemaal het heertje, alleen mocht je dan ten opzichte van deze RT wel ruim het dubbele achterlaten bij de dealer.

Kortom: de Safrane die je hier ziet is gekocht met een vrij strak budget. Het is er ook nog eentje met een handbak, met automaat betaalde je iets meer. Leren bekleding? Nee hoor, gewoon lekker lichtgrijs stof vergezeld door een vrolijk blokjespatroontje. Hout in het dashboard? Doen we ook niet aan. Naar een dakraampje kun je ook tevergeefs zoeken. Wél heeft dit exemplaar een cd-cassettespeler waar we onze handen bij aflikken: kijk eens wat een hoop knopjes en er zit zelfs een heus equalizerdisplay bij!

Reken maar dat je, zeker met de V6, ook 29 jaar na dato nog steeds een heerlijk comfortabele auto hebt aan zo'n Safrane. Bovendien is deze misschien juist door zijn stoffen bekleding en relatieve eenvoud extra leuk als een tijdscapsule. Een ogenschijnlijk nette tijdscapsule, met een lekker frisse kilometerstand van 170.000 km. Al dat leuks hoeft ook nog eens slechts €1.500 te kosten. Voor dat geld moet er toch een liefhebber te vinden zijn?