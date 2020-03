Renault Morphoz is voorbode nieuwe generatie EV's

Dankzij een oplettende AutoWeek-lezer konden we jullie in januari al een foto laten zien van Renault's nieuwe concept-car, een auto waar op dat moment helaas nog niets over bekend was. Renault heeft nu zelf het digitale doek van zijn nieuwe showauto getrokken: de Morphoz.

De Morphoz Concept is een volledig elektrische cross-over, maar niet zomaar een. De nieuwkomer heeft namelijk niet alleen een opvallend vormgegeven koets, maar heeft in feite twee karakters. Dat laatste moet je vrij letterlijk nemen. De Morphoz Concept kent namelijk een City- en een Travel-modus die invloed hebben op de afmetingen van de concept-car. In City-modus is de Morphoz in totaal 4,4 meter lang en heeft hij een wielbasis van 2,73 meter. Wie de concept-car in de Travel-stand zet, krijgt een bijzonder tafereel te zien. De snuit van de Morphoz Concept schuift samen met het voorste deel van het platform 20 centimeter naar voren waardoor de wielbasis toeneemt tot 2,93 meter. Omdat ook de achterzijde van de auto in deze Travel-modus verder naar achteren uitschuift, neemt de bagageruimte toe en komt de totale wagenlengte uit op 4,80 meter. De koets van de Morphoz ziet er in Travel-modus dan van voren én van achteren bezien net even anders uit en moet in zijn reisstand ook net even efficiënter door de lucht snijden.

Elektrisch

Renault is van mening dat het efficiënter is om niet ten alle tijden met een elektrische SUV met een 90-100 kWh groot accupakket rond te rijden als je deze capaciteit tijdens het gros van je ritten niet nodig hebt. In City-modus beschikt de Morphoz dan ook over een 40 kWh groot accupakket, goed voor een WLTP-bereik van zo'n 400 kilometer. Toch een lange rit voor de boeg? Dan biedt de genoemde Travel-modus uitkomst. Doordat de voorzijde inclusief het platform in die stand naar voren schuiven, komt er in de vloer van de auto ruimte beschikbaar voor een additionele 'Travel Extender' batterij met een capaciteit van 50 kWh. Hiermee komt de totale capaciteit op 90 kWh te liggen en daarmee zou een actieradius van 700 kilometer haalbaar moeten zijn. Wie de Travel Extender niet meer nodig heeft, kan de extra batterij er bij hetzelfde wisselstation als waar de extra batterij vandaan is gekomen, weer inleveren. Volgens Renault zijn de daar aanwezige accu's weer te gebruiken om bijvoorbeeld elektrische fietsen op te laden of om de omliggende infrastructuur van stroom te voorzien. Op papier zijn de accu's middels inductie te laden. De elektrische aandrijflijn zelf levert in City-modus 136 pk en in Travel-mode 218 pk.

Design

Ook het interieur, waartoe je dankzij suicide doors en een ontbrekende B-stijl eenvoudig toegang hebt, is bijzonder vormgegeven. Omdat de auto op papier in staat is om zich autonoom (niveau 3) door het verkeer te bewegen, beschikt de Morphoz over een wegklapbaar stuur en instrumentarium. In dat futuristisch ogende stuurwiel is een 10,2-inch groot scherm opgenomen waarop puur de belangrijkste rij- en veiligheidsinformatie wordt weergegeven. Het achter het stuurwiel geplaatste 80 centimeter brede L-vormige OLED-display valt in zowel de autonome als de 'handmatige' modus weg te klappen en tevoorschijn te toveren. Andere opvallende zaken: de Morphoz kent een 'Share'-stand om met de achterpassagiers te praten. Hierbij kantelt de bijrijdersstoel achterover en fungeert de rugleuning dus opeens als zitvlak. En opvallende gimmick die het productiestadium natuurlijk niet zal halen. De stoelen achterin zijn verschuifbaar, maar dat heeft uiteraard te maken met de City- en Travel-modi waarin de Morphoz te berijden valt.

De Ivory Gold-gespoten Morphoz is afgewerkt met Electric Yellow-kleurige details. In het interieur komt daar nog eens een stel glanzend zwarte accenten bij. Interessant is de lichtsignatuur van de concept-car, ook hier gaan we namelijk meer van terugzien op toekomstige productiemodellen. Reguliere zijspiegels ontbreken, in plaats daarvan heeft Renaults showauto op stokjes geplaatste camera's die de functie van die zijspiegels overnemen. De 22-inch wielen zijn volgens Renault zo ontworpen dat ze de aerodynamica van de auto bevorderen.

Gadgets en technologie

Geen moderne concept-car zonder technologische gadgets als kunstmatige intelligentie en dus is ook de Morphoz voorzien van een slimme digitale assistent die niet alleen ín, maar ook buiten de auto werkzaam is. Als je naar de auto loopt en zwaait, openen de portieren zich bijvoorbeeld vanzelf. Ook herkent de auto wie er aan komt lopen en past daar de bestuurdersstoel en de vooraf ingestelde interieurverlichting op aan. Het hart van de kunstmatige intelligentie is ondergebracht in de middentunnel. Wie zijn smartphone op de daarvoor bestemde plek legt, geeft de AI onder meer toegang tot informatie en media die op het toestel staat.

Nut: nieuw elektrisch platform

Volgens Bruno Vanel, Program Director van de afdeling van Groupe Renault die zich bezighoudt met elektrische auto's, dient de uitschuifgimmick van de Morphoz een tweede en veel belangrijker doel. De Morphoz Concept illustreert er namelijk mee dat er zich onderhuids een geheel nieuw voor toekomstige EV's bestemd modulair platform schuilhoudt dat door de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi is ontwikkeld. Inderdaad, modulair en dat betekent uiteraard dat de alliantie er auto's van verschillende formaten gebruik van kan laten maken. Het platform kenmerkt zich met zijn relatief lange wielbasis, ver op de hoeken geplaatste wielen en een vlakke vloer. Renault is tevens in staat een groot aantal onderdelen, waaronder de hardware van de airconditioning, in de neus van de nieuwkomers kwijt te kunnen. Dit komt de interieurruimte natuurlijk weer ten goede. Het platform is ook geschikt voor de plaatsing van elektromotoren aan zowel voor- als achterzijde van de auto en dat betekent dat ook vierwielaangedreven EV's er gebruik van kunnen maken.

Conceptcyclus

De Morphoz Concept maakt uiteraard deel uit van de Life Cycle-conceptstrategie die hoofddesigner Laurens van den Acker als leidraad aanhoudt bij het tekenen van zijn studiemodel. Deze nieuwe Franse showauto belichaamt het kopje 'Familie' en is dan ook een speelse vooruitblik op een familieauto. Zoals de auto nu is gepresenteerd, gaat hij uiteraard niet in productie. Renault omschrijft de Morphoz namelijk onder meer als een auto die "[...] de visie van Renault op het gebied van persoonlijke, gedeelde en elektrische mobiliteit voor de jaren na 2025 vertegenwoordigt." Wél kan AutoWeek bevestigen dat er bepaalde designelementen van deze concept-car gebruikt gaan worden voor toekomstige modellen en dat er binnen enkele jaren een nieuwe EV komt met uiterlijke kenmerken van deze Morphoz.